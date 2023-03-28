Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanvekili, Sahadan Sonsuzluğa programının konuğu oldu

"Sahadan Sonsuzluğa" programının konuğu Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Özat oldu. Özat, depremin sembol ismi olan teknik direktör Volkan Demirel’in Hatayspor için yaptıklarını ve kulübün yaşadığı acı kayıpları anlattı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün depremde zarar gören futbol kulüplerine yer verdiği “Sahadan Sonsuzluğa” programının yeni adresi Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen il olan Hatay oldu. Esenler Belediyesi’nin sosyal medya kanalı Aynen TV, Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor Kulübü’nü ziyaret etti. Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Özat, yaşadıkları büyük felaketi ve acı kayıplarını anlattı.

"Şehir enkaz altında kaldı"

“Toparlanmaya çalışıyoruz. Nefes aldığımıza dua ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mustafa Özat,“Burası büyüdüğüm şehir. Çocukluğumda, gençliğimde hep bir deprem korkumuz vardı. Depremin büyüklüğünü hemen anlamadık. Bir saat sonra her şeyin farkına vardık. Çocukluğumdan beri korktuğum, beklediğim deprem sonunda oldu dedim. Şehir enkaz altında kaldı. Çok can kaybımız var ama tekrar ayağa kalkacağız. Bunu hep birlikte yapacağız” dedi.

"Volkan hoca şehri terk etmeyi düşünmedi"

Depremin sembol olan isimlerinden teknik direktör Volkan Demirel’in depremin ilk anından itibaren nasıl bir özveriyle çalıştığını anlatan Özat, şu şekilde konuştu:

“Atakaş Hatayspor, şehri temsilen her renkten insanın birleştiği ve kenetlendiği bir sembol. Hatayspor’un şehrin haykırışına, depremin gücünün ve etkisinin Türk halkına hatta dünyaya duyurulmasına nasıl etkili olduğunu gördük. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve eşi, yabancı oyuncularımız, eski oyuncumuz Gökhan Zan’ın paylaşımları Hatay’ı odak noktası haline getirdi. Volkan Hoca ilk günden itibaren hemen kulübe geldi. Oyuncuların ve çalışanların hep yanındaydı. Şehri hemen terk etmeyi düşünmedi. Futbolcuları ve ailelerini tesislere getirerek güvenliklerini sağladı. Volkan Hoca ile birlikte İstanbul’a güvenli bir şekilde transferlerini sağladık. Diğer yandan sportif direktörümüz Taner Savut ve Pazar günü son saniye golüyle bizi hayata bağlayan ligde kalmak için umuda bağlayan Christian Atsu kardeşimize çok uzun bir süre ulaşamadık. Elimizden gelini yaptık ama olmadı, kötü haberlerini aldık. Atsu’nun Kasımpaşa maçında son saniyede attığı gol ve gol sevinci Hatayspor’a nasıl bir sevgi bağıyla bağlandığını bizlere gösterdi. Taner Hocam ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Herkesin tanımasını istediğim adam gibi adamlardan birisiydi.”