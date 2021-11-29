Antalya'da su taşkınlarına neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışın ardından yaşanan su taşkınında zarar gören Eminceler, Belek ve Kadriye mahallelerindeki seralarda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri selin etkisiyle gelen çamurlu yolları temizlerken, çiftçiler de seralarda su tahliye işlemi yapıyor.

Bu arada, su taşkınının yaşandığı derelerdeki köprü altlarında büyük ağaç kütüklerinin takılı olduğu görüldü.

"Sağlam bir tane fidemiz kalmadı"

Eminceler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamdullah Pervane, 55 dönüm çilek serasının tamamen zarar gördüğünü söyledi.

Seraların iki dere arasında bulunduğunu ifade eden Pervane, "Sağanak yağış ile dereler tamamen doldu. Köprülerin altı selle gelen ağaç kütükleri ve çeşitli malzemeler nedeniyle tıkanınca sular seralara taştı. Sağlam bir tane fidemiz kalmadı. Zararımız çok büyük. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

Bölgede seraların yanı sıra narenciye ve nar bahçelerinin de su altında kaldığı görüldü.

