Ankara’da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara’da seçimlerde alınacak güvenlik önemlerinin gözden geçirilmesi çerçevesinde Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımıyla Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimlerinde güvenlik önlemlerini gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmeleri çerçevesinde alınması gereken güvenlik önlemlerini planlaması konuları masaya yatırıldı.

Seçim döneminin 18 Mart itibarıyla başladığını hatırlatan Vali Vasip Şahin, "Bizim en önemli görevimiz seçimin güvenlik içerisinde, rahat ve huzurlu bir şekilde yapılmasını temin etmek. Vatandaşımızın iradesini sandığa tam ve eksiksiz olarak; hiçbir etki ve baskı altında kalmadan yansıtmasını sağlamak, o ortamı temin etmek bununla ilgili tüm tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.

"Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir"

Güvenlik önlemleri çerçevesinde daha önceki seçimlerin de vermiş olduğu tecrübeyle büyük bir özenle sorumluluklarını yerine getireceklerini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, "Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz çok açık ve nettir. Seçim halkımızın seçimidir. İşin siyasi anlamı sonuçları bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksi diye aksaklığa veya güvenlik zafiyetini meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla bilginin de tecrübemiz ne seviyede olursa olsun ‘tedbiri elden bırakmamak gerektiği’ düşüncesiyle bu toplantıları düzenlemiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakanlık olarak seçim güvenliğini 3 noktada ele aldıklarını dile getiren Ersoy, bunların birincisinin kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikincisinin seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsünün ise seçim sonrası seçim sonuçlarının, listelerin, oy sayımının, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi olduğunu belirtti.

"Sosyal medyada her türlü provokasyonun önlenmesi için ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır"

Seçim günü öncesi alınan tedbirlerin miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle iftar ve sahur programlarını kapsayacağını bildiren Ersoy, "Dijital alandaki güvenliği de temin etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya çıkarılmasını ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini de yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Elbette ki hep beraber burada dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesi ile ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir" şeklinde konuştu.

"Bizim temel sorumluluğumuz tercihlerin özgürce yapılacağı bir ortamı temin etmek"

Seçimlerde esas olan özgürlüğü temin etmek olduğunu söyleyen Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin de özgürce yapılabileceği ve ifade bir edilebileceği güvenli bir ortamı temin etmektir. Kampanya döneminde güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz mutlaka kullanacağız. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edilecek bir mekanizma da oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü seçim bataryalı afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz."

"Seçim günü toplam 601 bin 251 personelimiz görevinin başında olacaktır"

Ersoy, seçim günü tedbirleri çerçevesinde kolluk kuvvetlerinin ek mesai yapabileceğini sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde kolluk birimimizde görevli bütün personelin izinleri, zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla bugün itibarıyla toplam 601 bin 251 personelimiz görevinin başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak maksadıyla helikopter, uçak, İHA, İKO, dron gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muharebe araçlarımız da göreve hazır olacaklardır. GAMER merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat merkezlerimiz bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yer alacaklardır."

"Oy kullanılacak yerlerde görev alacak personellerimize mutlaka hizmet içi eğitim verilecektir"

Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün personelin tam kapasite ile görevlerinin başında olacağını da söyleyen Ersoy, "Özellikle oy kullanılacak yerlerde görev alacak personellerimize mutlaka hizmet içi eğitim verilecektir. Ayrıca merkezde ve valiliklerimizde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basınımıza sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır. Seçim günü üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet amblem vesaire bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerini her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Vilayetler evinde gerçekleştirilen toplantıya; Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Yozgat olmak üzere 14 ilden vali, vali vekilleri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve çeşitli illerden gelen kaymakamlar katıldı. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.