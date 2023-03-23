Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki en büyük iftar sofralarından biri Berlin Şehitlik Camii’nde kuruldu. Her yıl Ramazan ayı boyunca iftar yapmak isteyenlere kapılarını açan Şehitlik Camii’nde bu sene de gelenek bozulmadı. İftar saati öncesinde çocuklar için Türkçe ve Almanca Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Caminin mutfağında pişirilen yemekler ile Şehitlik Camii Din Görevlisi Tamer Alat’ın okuduğu ezan ve akabinde yapılan duaların ardından ilk oruçlar açıldı. Ramazan ayının bereket dolu olduğunu ifade eden Alat, "Ramazan müminler için ulvi bir mana taşıyor. Bu ayda oruçla, Kur’an-ı Kerim ile, ibadetle, hayırla hasenatla buluşuyoruz, birlik beraberlik duygularımız coşuyor. Ramazan ayını Berlin’de Kur’an-ı Kerim okuyarak, hep birlikte iftar açarak, çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek, dualarla, zikirlerle bu manevi iklimi en güzel şekilde ifa etmeye çalışacağız" dedi.

Bürgerplattform (Vatandaş Platformu) çatısı altında buluşan kilise ve cami temsilcileri de Şehitlik Camii’ndeki iftara katılanlar arasında yer aldı. İftara Alman kilise temsilcisi dostlarıyla gelen Ahmet Sezgin, "İlk Ramazan gününde ezanı birlikte dinledik, Hacivat-Karagöz’ü birlikte izledik, iftarı da birlikte açıyoruz. Hem sorularını yanıtlamaya çalışacağım hem de birlikte iftar yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Berlin Şehitlik Camii’ndeki iftara yaklaşık 200 kişi katıldı.