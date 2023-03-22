Almanya’da ilk teravih namazı kılındı

Almanya’nın Köln kentinde Müslümanlar Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazını kıldı.

Almanya’nın Köln kenti ve çevresinde yaşayan birçok Müslüman, Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazını ülkenin en büyük camilerinden olan DİTİB Merkez Camii’nde kıldı. Teravih namazına Türklerin yanı sıra farklı milletlere mensup çok sayıda Müslüman ve çocukları da katıldı. Teravih namazı öncesinde vaaz veren Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, Ramazan ayının anlam ve önemine değindi. Kara, günahlardan arınma günleri olan bu günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise Ramazan ayı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Rabbimizden ülkemizde yaşanan elim deprem faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini niyaz ediyorum ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu kadri yüce ayın tüm insanlığın kardeşlik ve barışına, esenlik ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını ifade eden Kuzey, “Türkiye ile Suriye’yi ve dünyayı derinden sarsan felaketin yaşandığı günlerde vicdanlarımız enkazın altındaki kardeşlerimizle sızladı, nefeslerimiz yığınların altında daraldı, o gecenin ayazı bizim de içimizi titretti, yastığımız yorganımız adeta taş kesildi. Bizim tesellimiz, takdirine sonsuz teslim olduğumuz, Rabbimizin buyruklarındadır” ifadelerini kullandı.