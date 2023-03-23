Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çarşısı açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayını en güzel, huzurlu ve dolu dolu bir şekilde ağırlamak için birbirinden güzel programlar hazırladı; mekanlar oluşturdu.

Ramazan-ı Şerif’i İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen vatandaşlar için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Alibeyköy Osmanlı Park’ın içinde Osmanlı Park Ramazan Çarşısı kuruldu.

Türkiye’nin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye mozaiğini oluşturan farklı illerimizin derneklerinin stantlarının bulunduğu Ramazan Çarşısı’nda yöresel lezzetlerin ve hediyelik ürünlerin satıldığı stantlar da yer alıyor.

“Ramazan ayı’nın daha güzel geçmesini sağlayacak ortamlar oluşturmak istedik”

Osmanlı Park Ramazan Çarşısı’nın açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultanlıların ve Eyüpsultan’ın misafirlerinin daha güzel bir Ramazan geçirmelerini sağlayacak ortamlar hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Geçen sene açık alanda yaptık bu sene kışa doğru gidiyoruz, buralarda ne yapabiliriz dedik ve bu yıl burada kapalı bir ortam oluşturduk. Bizler bir nebzede olsa vatandaşlarımızın yüzünü gülmesini sağlayacak Ramazan Ayı’nı daha güzel geçirmesini sağlayacak ortamlar oluşturalım istedik. Geçen sene de kapatılır mı kapatılmaz mı diye konuşuyorduk, kapatılınca da güzel oldu.”

“Yaklaşık 100 bin insanımızı iftar sofralarında buluşturacağız”

Ramazan süresince sadece Eyüpsultan’da değil deprem bölgesinde de iftar sofralarının kurulacağını sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, “İstanbul’da Ramazan denince akla biliyorsunuz Eyüpsultan geliyor. Bizde bu işi sıradan geçiştiremezdik, o yüzden güzel şeyler olsun istedik. Zal Mahmut Paşa’da hem kültürel etkinlik alanını hem de kitap fuarını açtık. Şimdi de 96 stanttan oluşan, yaklaşık 29 derneğimizin de bulunduğu Alibeyköy Osmanlı Parkı’nın içinde güzel bir mekan oluşturduk. Ramazan Ayı’nı hep birlikte ifa edeceğiz. Hem burada hem de Reşadiye Ortaokulunun bahçesinde iftarlar olacak. Gaziantep Islahiye’nin köylerinde, Kahramanmaraş ve Malatya’da iftarlarımız olacak. Bu haliyle 100 bin civarında insanımızı iftar sofralarında buluşturmuş olacağız.

Açılış kurdelesini AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve dernek başkanlarıyla birlikte kesen Başkan Deniz Köken, geçen senenin En Sosyal Derneği seçilen Erzurumlular Derneği’ne ve yine geçen senenin en iyi standı seçilen Eflanililer Derneği’ne teşekkür plaketlerini verdi.

Başkan Deniz Köken açılış sonrası tek tek bütün derneklerin stantlarını gezip, dernek başkanlarıyla ve birbirinden güzel yöresel lezzetleri Ramazan süresince vatandaşlarla buluşturacak olan diğer stant sahipleriyle kısa süreli sohbetler yaptı.