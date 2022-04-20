Akşam iftara ne yemek yapacağız diye düşünüyorsanız bu haber tam size göre! İşte 'Kadın Budu Köfte' tarifi...

Kadın Budu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Köftesi için;

600g köftelik kıyma (az yağlı)

1 adet iri kuru soğan

1 yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Köfteleri bulamak için;

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu

1 yumurta

Kızartmak için;

2-3 su bardağı sıvı yağ (ay çiçek yağı)

Kadın Budu Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Kıymayı ikiye bölüp yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıyma ilave ederek kavurun.

Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyip 1 dk. kadar kavurun daha sonra kıymayı soğumaya bırakın.

Diğer yandan pirincinizi haşlayın (çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).

Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.

Yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Köfte harcını yoğurun.

En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın.

Köftelere iri oval şeklini verin.

Köfteleri, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya bulamalısınız.

Kızgın yağda kızartın.

Kadın budu köfte yapımı püf noktaları

Pirinçleri çok fazla haşlamamalısınız aksi halde dağılabilir. O yüzden biraz diri bırakmanız daha iyi olacaktır.

Köfte harcını güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesi sağlanmalı.

Köfte harcının üzerini streçleyerek buzdolabına kaldırmalı ve 2 saat kadar dinlendirilmeli.

Kadın budu köfte kalori

1 adet kadınbudu köfte yaklaşık olarak 203 kaloriye denk gelmektedir.