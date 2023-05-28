AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe oyunu Başakşehir’de kullandı

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyunu Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Kabaktepe okula eşi Amine Kabaktepe, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve parti üyeleriyle geldi. Kabaktepe okula oy kullanmaya gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

“Türkiye’miz ilk defa ikinci turu yaşıyor"

Oy kullandıktan sonra konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Türkiye’miz ilk defa ikinci turu yaşıyor. Seçim demokrasi şöleni gibi başladı. Vatandaşlarımız gayet sakin bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Pusulanın tek olması hem kolaylık hem de hızlı olmasını sağlıyor. Duyarlı tüm İstanbullu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yüz yılına yakışır bir şekilde seçim süreci geçiriyoruz. 28 Mayıs’ın ikinci turda Türkiye yüzyılının habercisi olacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok hızlı oy kullanılıyor. Geçen seçim 20 dakika beklemiştim şimdi 2 dakika bekleyip kullandık. Katılım oranının bir önceki seçimden düşük olacağını düşünmüyorum. Herkesi sandığa davet ediyorum” dedi.