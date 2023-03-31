Afetler ve muhtemel riskler deprem bilimcileri ve sigorta sektörünü bir araya getirdi

Doğal afetler ve getirecek olduğu muhtemel riskler deprem bilimcilerini, deprem teknolojileri üreticilerini ve sigorta sektörünü bir araya getirdi. Özellikle "hayatta kalımı" artıracak olan önleyici teknolojiler ve verilerin sunulduğu toplantıda olası afetler ve ortaya çıkabilecek risklerin çözümleri masaya yatırıldı.

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesindeki InsurTech Hub tarafından “Doğal Afetler çerçevesinde Türkiye Sigorta Sektöründe Deprem Teknolojileri ve Risk Önleme Semineri” düzenlendi. Düzenlenen programda iklim değişikliğinin sigorta sektörüne etkileri, risk önleyici teknolojiler, doğal afetler ve katastrofik riskler ele alındı. Açılış konuşmalarını YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve InsurTech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer’in yaptığı panelde sigorta sektörü için Yapay Zeka Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi-EDIS’in tanıtımı yapılırken, Emlak Bilgi Bankası-Tapusor.com da yine verilerle gayrimenkul sektörünü her bakımdan ele alabildikleri sistemlerini paylaştı.

Depremi saniyeler öncesinde bildiren teknoloji: EDIS

Panelde startup sunumlarından ilki, depremin merkez noktasından ilk enerji dalgası olan P dalgasının ortaya çıkmasıyla birlikte yıkıcı olan S dalgası yayılımı öncesi aktif hale gelen mekanizmalarla kullanıcılara uyarı verebilen Yapay Zeka Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi-EDIS’in sigorta şirketlerine tanıtımı yapıldı. EDIS Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, önleyici teknolojilerle yıkıcı etkileri azaltmayı, hayatta kalma oranlarını ise arttırmayı hedeflediklerini aktardığı konuşmasında, beklenen Marmara Depremi için de önemler alınabileceğinin altını çizdi. İş birlikleri için hazır olduklarını söyleyen Ali Emre Erişen, sigortalı kişilerin kullandıkları cep telefonu uygulamalarına uyarı sistemlerini de entegre edebileceklerini söyledi.

Yapay zeka tabanlı gayrimenkul veri tabanı: Tapusor.com

Bir diğer startuplardan biri de yine yapay zeka kullanılarak elde edilen ve her türlü emlak verilerini kullanan ve bu verilerle riskleri analiz ederek muhtemel değerleri elde ettirebilen tapusor.com da deprem riskleri üzerinden verileri paylaştı. Gayrimenkul değerleri, bölge fiziki ve doğal afet riskleri ve sektör ile ilgili detaylı verileri kapsayan sistemin yatırım amaçlı kullanılması durumunda İstanbul için artık deprem riskler analizlerinin de önemli olduğuna dikkat çekildi. TAPUSOR Dijital Veri Paylaşım Sistemi Genel Müdürü Şevki Çatladı yapmış olduğu tanıtım konuşmasında günümüzde verilerin artık petrol değerinde olduğunu bu anlamda da sigorta şirketlerine gayrimenkul konusunda yapay zeka tabanlı her türlü verinin ve risk analiz raporlarının yardımcı olabileceğini söyledi.

“Türkiye ekosisteminin yüzde 20’sini sahipleniyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Tehditler doğa gereği var olacak, insana düşen ise yol üzerindeki riskleri tespit edebilmek. Biz burada teknoloji dünyasındaki bireyler olarak riskleri teknoloji yardımı ile tespit edebilme ve riskin karşısına yüksek kontrol imkânı koyarak etkisini minilimize etme imkânına sahibiz. Bu kültürü inşa edebilmek için Yıldız Teknopark olarak 700’den fazla şirketimizle birlikte çalışıyoruz ve Türkiye ekosisteminin yüzde 20’sini sahipleniyor durumdayız. Depremin çok sarsıcı ve uyandırıcı etkisi oldu. InsurTech Hub ile sadece depremle ilgili değil; iklim değişikliyle, değişikliğin getirdiği göç ile hayatı etkileyen ve hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen tüm riskleri, teknoloji yardımıyla çözülebilmek için farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

“Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini sağlamayı amaçlıyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de, “6 Şubat’tan bu yana yaklaşık 2 aylık süre boyunca toplam 5 çağrı yürüttük. Yürüttüğümüz çağrılar kapsamında bugün seminerini gerçekleştirdiğimiz sigorta teknolojileri dâhil olmak üzere iki büyük husus dikkat çekti. Böylelikle risk önleme, tespit etme ve bu faaliyetleri sürdürülebilir şekilde devam ettirme gibi faaliyetleri InsurTech Hub bünyesinde başlatmış olduk. Teknopark olarak teknolojinin kullanımı doğrultusunda politika geliştirmek; kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“İş birlikleri hayatta kalmayı artıracaktır”

InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli ise firma olarak sigorta şirketleri ve teknoloji üreten startuplar arasında köprü görevi üstlendiklerini söyleyerek panel ile ilgili yapmış olduğu konuşmada şunlara değindi:

"İki kıymetli girişimimiz de sigorta şirketine nasıl entegre olabilirler, sektörde teknolojik gelişmelerle sektörü daha nasıl ileri seviyelere ulaştırabilirler bu yönde karşılıklı fikir alışverişine gidiyoruz. İnsanların, sigortalıların güvenliği açısından böyle teknolojilerin kullanılmasıyla çok daha hayatta kalınabilirlik noktasında ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum."