AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Bolu’da 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar yaşandı”

Bolu’da yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı, kuzeyindeki küçük kısa bir kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu deprem sonrasında en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar meydana geldi” dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bolu’da öğlen saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklündeki depremle ilgili konuşan Tatar, “Son 20 gün içerisinde deprem bölgesi dışında yaşadığımız orta ölçekli depremler var. Bugün Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı, kuzeyindeki küçük kısa bir kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu depremin sonrasında en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip olan faylar üzerindeki depremlerin başka depremleri tetiklemesi söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“4 ila 5 arasında 500, 5 ila 6 arasında ise 44 artçı sarsıntı yaşandı”

Artçı sarsıntılarda azalmaların kaydedildiğini ifade eden Tatar, “Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra 17 bin 750 artçı sarsıntı yaşandı. 4 ila 5 arasında 500, 5 ila 6 arasında ise 44 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların dereceli bir şekilde azaldığını görüyoruz. İlk günlerde 650’nin üzerindeki artçı sarsıntılar 500’ün üzerine inmiş durumda. Önümüzdeki 1 ay içerisinde orta ölçekli artçı sarsıntılar olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Yılbaşından günümüze kadar yaklaşık 24 bin deprem meydana geldi”

Sene başından itibaren 24 bine yakın depremin olduğunu belirten Tatar, “Deprem bölgesinde meydana gelen sarsıntılar haricinde ülke genelinde birbirinden bağımsız 6 bin artçı sarsıntı dışında depremler olduğunu söyleyebiliriz. Yılbaşından günümüze kadar yaklaşık 24 bin deprem meydana geldi” diye konuştu.

Tatar, ikincil afetlere karşı da önlemler alındığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Şu ana kadar ikincil afet olarak adlandırdığımız kaya düşmesi, heyelan gibi konuların incelenmesi sonucunda birçok farklı yerleşim yerindeki binalar tahliye edildi. Buradaki vatandaşlarımız daha güvenli alana yerleştirildi. Deprem bölgesindeki 9 ilde toplam 253 ayrı yerleşim biriminde 3 bin 784 yapıda inceleme yapıldı. Bu yapıların afetlerden etkilendiği tespit edildi. Bu yapıların 3 bin 310 tanesi boşaltıldı, içerisindeki vatandaşlar daha güvenli alanlara yerleştirildi. 474’ünde ise önlem projeleri gerçekleştirildi.”