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ABD’nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı

ABD’nin ilk başörtülü yargıcı olan Nadia Kahf, yemin ederek göreve başladı.

Genel 23.03.2023, 17:20 23.03.2023, 17:31
ABD’nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı

ABD’de avukatlık yapan Nadia Kahf, yargıç seçilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı. New Jersey Valisi’nin aday gösterdiği Kahf, ABD’nin ilk başörtülü yargıcı oldu. Kahf, düzenlenen törende babaannesinden kalan Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

İki yaşındayken Suriye’den ABD’ye giden Kahf, İslami vakıflarda da görev alıyordu.

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