ABD’deki Türk öğrencilerden depremzedeler için duygulandıran destek

Pittsburgh’ta yaşayan Türk öğrenciler, Türkiye’deki depremzedelere yardım için Carnegie Mellon Üniversitesi’nin (CMU) farkındalık duvarını boyayarak iki kere kurdukları hayır çarşısında Türk tatlılarını sattı. Çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, yaklaşık 110 bin dolar paranın yanı sıra 10 konteyner bağış aldı.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan, dünyanın en iyi araştırma üniversiteleri arasında ilk sıralarda bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi’nin (CMU) 2013 yılında Türk kültürünü tanıtmak ve Türk öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu sağlamak için kurulan Türk Öğrenci Derneği (TUSO), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem bölgesine yardım için kolları sıvadı. Şubat ayından itibaren başka derneklerle birlikte üst üste etkinlikler düzenleyerek depremzedeler için yardım toplayan Pittsburgh’taki Türk öğrenciler, 110 bin doların üzerinde gelir elde etti. Pittsburgh’ta yaşayan TUSO Eş Başkanları Çağrı Erbağcı ve Ece Günay, depremin ardından diğer Türk öğrencileri ve üniversitede görev yapan Türk akademisyenleri harekete geçirdi. Öğrenciler, ilk olarak deprem felaketinin verdiği zarara farkındalık oluşturmak için üniversitede gelenek olan "The fence" denilen farkındalık duvarını boyayarak Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’yi de etkileyen depremleri anlattı.

İki kez hayır çarşısı kurup Türk tatlılarını sattılar

Bölgedeki Türk esnafın da ürün katkısıyla kampüste Türk tatlılarının ve unlu mamullerinin satışa sunulduğu hayır çarşısı kuruldu ve 4 bin dolar toplandı. Ardından Pittsburgh Üniversitesi Türk Amerikan Öğrenci Derneği (TASA) ve Pittsburgh Türk Amerikan Derneği ile birlikte UPitt’te ikinci kez hayır çarşısı açtı. Daha çok kişinin dikkatini çeken hayır çarşısında da 35 bin dolar para biriktirildi. Deprem bölgesindeki ihtiyaç listesini takip eden Türk öğrenciler bu kez en az 2 konteyner yardımı yapabilmek için kolları sıvadı. Yaptıkları yardım faaliyetleri ve özverileri bölgenin haber kanallarında yer bulan Türk öğrenciler, CMU Türk Mezunlar Derneği Başkanı ve DEİK (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Finlandiya İş Kurulu Başkanı olan Halil Kulluk ile temas kurdu. DEİK tarafından bin konteyner projesi başlatıldı. Erbağcı ve arkadaşları, Kulluk’un aracılığıyla DEİK projesine de katıldı. Pittsburgh merkezli Brother’s Brother Foundation (BBF) ile birlikte konteyner kampanyasına destek toplayan öğrenciler, yardımseverleri BBF resmi internet sitesi üzerinden bağış yapmaya yönlendiriyor. Türk gençler, BBF ile birlikte ilk etapta 10 konteyner bağışı aldı. Ülkemizdeki depremzedeler için küçük miktarlarla tatlı satarak yola çıkan Türk öğrenciler çalışmaları neticesinde 110 bin doların üzerinde yardım topladı.

Elbistan’da bin konteyner konutluk kasaba kurulacak

Bir buçuk milyon vatandaşın evsiz kaldığı tahmin edilen deprem felaketinin yaralarını uzun vadeli çözümlerle sarmak için harekete geçen DEİK, Kahramanmaraş Elbistan’da kasaba kuracak. Sağlık merkezi, kafe ve çocuk alanı gibi ek alanların da yapılacağı kasabaya Mayıs ayına kadar bin konteyner ev yerleştirilecek. Her konteyner ev tuvalet, duş, buzdolabı ve çamaşır makinesi dahil olmak üzere 4 kişilik bir aileyi barındırmak için gerekli mobilya ve gereçlerle donatılacak. Ayrıca havlu, tabak, çatal-bıçak takımı ve çarşaf gibi günlük ihtiyaçlar da stoklanacak. ABD’deki söz konusu yardım kampanyası sürüyor.

“Buradaki Türkler ellerinden geleni yapıyor”

Üniversitede Elektrik ve Bilgisayar Bölümü doktora adayı olan, aynı zamanda dünyaca ünlü bir ekran kartı şirketinde devre tasarım mühendisi olarak çalışan Fenerbahçe Kongre Üyesi Çağrı Erbağcı, “17 Ağustos depreminin etkisi Zonguldak’ta olmamıza rağmen çok sarsıcıydı. Bunun 3-4 katı daha büyük alanda deprem meydana geldi. Bizler de ekran başında canlı yayınları takip ettik. Enkazdan her canlı çıkarıldığında çok mutlu olduk. Ancak önümüzdeki günlerde tüm sorumlular hesap vermeli. Güçlü ülkeyiz ama depremin etkisi gerçekten çok büyük. Buna odaklanmalıyız. Buradaki Türkler ellerinden geleni yapıyor. Bu da beni gururlandırıyor. Bizlerin yurt dışında olma amacı günün sonunda ülkemize ve milletimize hizmet etmek, kendimizi geliştirip katkı sağlamak ve devletimizin yanında olmak. İlk etapta şehrimizdeki Türk dernekleriyle beraber hayır panayırları düzenleyerek 35 bin dolarlık yardımı depremzedelere ulaştırdık. Özellikle okulumdaki Türk öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Türk insanı çok çalışkan, cefakar, vefalı, emekçi. Gelişmiş ülkelerdeki gibi temeli sağlam, depreme dayanıklı yelerde oturmayı hak ediyor. Ülkemizde bunu yapabilecek güç var. Japonya’da kimse depremlerden dolayı ölmüyor. Yani yapılabiliyor” dedi.

“Birkaç öğrenci ile başladık ve tüm eyalete ulaşmaya çalıştık”

ABD’deki insanların depremden haberi olmadığını belirten Erbağcı, “Amerikan halkı dış haberleri çok takip etmiyor. Amerika’da kişiler bağış yapmadan önce paranın nereye gideceğini soruyor. Kim yönetirse yönetsin düzene ve yasalara güveniyorlar. Paranın nereye gideceği konusunda ikna olduklarında sorgusuz sualsiz destek oluyorlar. Biz de bu yüzden yardım paralarını Amerika merkezli sivil toplum kuruluşu olan Türk Filantropi Derneği’nde topladık. Pittsburgh orta ölçekli bir şehir. Çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Bin konteyner ev kampanyasına da Türk öğrenciler olarak katılmak, 2 konteyner ile destek vermek istedik. Okulda yeni bir kampanya daha başlattık. Birkaç öğrenci yardım faaliyetlerine başladık. Tüm eyalete ulaşmaya çalıştık. Yoğun ülke gündemini çok hızlı değişiyor, deprem gündemini ayakta tutmak istedik. Şunu gördüğüme mutluyum; burada yardım isteyince ’hayır’ demiyorlar, dinliyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ülkemizde de büyük yardım kampanyalar düzenleniyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yalnız kalmayacaklarına inanıyorum. Gün yardımlaşma ve depremzedelerle birlik olma günü. Yardımlar düzenli olarak gitmeli. İnşallah bir daha bunlar yaşanmaz ve destek toplanmak zorunda kalınmaz. Tarihimizle, kültürümüzle, yemeklerimizle, güzelliklerimizle anılırız” diye konuştu.

“110 bin doları aşan kampanyamız için çalışmaları sürdürüyoruz"

Deprem sebebiyle üzgün olduklarını söyleyen TUSO Eş Başkan Ece Günay, “Pittsburgh’ta bulunan sivil toplum kuruluşu ve Carnegie Mellon’un mezunlar derneği arasında köprü oluşturarak Kahramanmaraş’ta kurulmak üzere 10 adet konteynerin sponsorluğunu üstlendik. Etkisi 110 bin doları aşan kampanyamızın devamı için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaraların sarılmasına destek olmak istedik”

Desteklerini sürdüreceklerini sürdüren TUSO Sosyal Medya Sorumlusu Barış Aşkın, “Bizler Amerika Pittsburgh’ta Carnegie Mellon Üniversitesi Türk öğrenci topluluğuyuz. Topluluğumuzun amacı Türk kültürünü yaşatmak ve tanıtmaktır. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketiyle beraber bizler de yaraların sarılmasına destek olmak istedik” ifadelerini kullandı.