81 ilde eş zamanlı "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" başladı. Sabah saat 10.00 itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri, eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri ve Kur’an kursları olmak üzere toplam 24 bin 39 hizmet binasında 843 bin 299 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. İllerdeki tatbikatlar, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez binasından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından yönetildi. Canlı bağlantıyla 6 ile bağlanan Bakan Soylu ile katılımcılar, seçilen 10 ilde ise belirlenen lokasyonlarda yaka kamerası ile tatbikat anını izledi. Ardından Bakan Soylu ile beraberindekiler, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez kampüsünde tatbikat gerçekleştirdi. Merkez binadan çıkan heyet, başkanlık kampüsündeki Diyanet Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim alan çocuklarla birlikte tatbikatı icra etti. Heyet, tatbikat sonrası kampüs ortasına kurulan afet koordinasyon alanına geçerek tatbikatı sona erdirdi.

Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın 150 bine yakın mensubuyla Türkiye’nin her yerinde olan tek kurum olduğunu hatırlattı. Erbaş, afetlerin kimi zaman insanların eliyle, kimi zaman da Allah’ın kudreti ile olduğunu ifade etti.

“İçişleri Bakanlığımızın, AFAD’ın her zaman yanındayız”

İnsanlara hizmet ederek insanı eşrefi mahlukat olarak değerlendirdiklerini dile getiren Erbaş, şunları aktardı:

“Biz, bütün mensuplarımızla camilerimizde hutbelerimizle, vaazlarımızla, Kur’an kurslarımızla, tüm hocalarımızın talebelerimize vermiş olduğu eğitimle İçişleri Bakanlığımızın, AFAD’ın her zaman yanındayız. Manevi rehberlerimizle 81 ilde, 922 ilçede, 40 bini aşkın köyünde beraberiz. Çünkü insan değerli. İnsana hizmet ediyoruz. İnsanı eşrefi mahlukat olarak değerlendiriyoruz. Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimize göre Rabbimiz buyuruyor ki ‘Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir.’ Biz bu ruhla bütün insanlarımıza, onları doğru bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde 9 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı", 12 Kasım’da ise 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak.