7 yaşındaki Umut Efe, enkazdan böyle kurtarıldı

Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Gaziantep’e gitti. Ekipler, 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa’yı işte böyle kurtardı.

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi(ZAK), Gaziantep’e bağlı Nurdağı ilçesine gitti. Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde bulunan ve depremde yıkılan Gündüz Kaya Apartmanı’nda çalışma yapan ZAK, 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa’yı enkazın altından kurtardı. Alkışlar içinde kurtarılan 7 yaşındaki Umut Efe, şaşkınlık içerisinde onu kurtaran ZAK görevlisine sarıldı.

Öte yandan İkranur Bacak ve Betül Bacak da sağ çıkarılarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) teslim edildi. ZAK’ın kurtarma çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.