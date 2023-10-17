Ticaret Bakanlığı’nın "Dış Ticaret Lojistiği" raporuna göre, ülkemizin dünyanın en önemli lojistik üslerinden biri olabilecek konumda yer aldığını belirten Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, “Türkiye’nin avantajlı coğrafi konumu, taşımacılık faaliyetleri için bir üs olabileceğini gösteriyor. 2022 yılında lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe 36,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildi. Bu oran, lojistik sektörünün ülkemiz açısından önemini ortaya koymasının yanı sıra, potansiyelinin de büyük bir hızla geliştiğini gösteriyor” dedi.

Ticaretin parlayan yıldızı lojistik

Lojistik sektöründe çeşitli pozisyon ve alanlarda yetişmiş insan gücüne ihtiyacın her geçen gün arttığını söyleyen Akça, “Çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler, sektörü sürekli olarak ileriye taşımakta ve farklı dinamiklerin iç içe çalıştığı bir alan oluşturmakta. Sektörün dijitalleşmesi ve otonom hizmetler, bu değişimi anlamak için güzel bir örnek. Buna bağlı olarak, gençlerdeki potansiyeli takip etmek ve girişimlerine destek olmak artık bir seçenek değil zorunluluk haline geldi. İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik olarak, sektörümüzde maksimum verimliliği sağlamak için önemli atılımlar yapıyoruz. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinin yanı sıra paydaşlarımıza 'Akca Teknoloji' çatısı altında teknolojik çözümler geliştirme ve uygulama hizmeti veriyoruz. Verdiğimiz hizmetler sayesinde tüm operasyonlarda ve süreçlerde verimlilik, esneklik, izlenebilirlik, güvenlik, odaklanabilme gibi kazanımlar sağlıyoruz. Yazılım hizmetlerimizin yanı sıra donanımsal hizmetler de veriyoruz. Otonom ekipmanlar, AGV Sistemler ve insansız cihazların sağladıkları kazanımlar; iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza riskini sıfıra indirmek ve operasyonel hata payını azaltmak adına büyük önem taşıyor. Bütün bunları gerçekleştirmek için bir akıl ortaya koymak gerekiyor, bunun için de nitelikli iş gücü çok önem arz ediyor.” dedi.

Lojistik sektörü inovasyona açık bir noktada

İnovasyon ve teknolojik gelişmelerin lojistik sektöründe sürekli bir yenilenmeye neden olduğunu söyleyen Akça, “Lojistikte değişen dinamikler, sektörü daha rekabetçi bir yapıya doğru ilerletiyor. Teknoloji ve sürdürülebilirlik konularına daha çok yatırım yapılıyor ve gelişme gösteriliyor. Bu nedenle gençlerimizin lojistiği sadece bir nakliye işi olarak görmesini önlemek için sektördeki cazip çalışma imkânlarını onlara göstermeliyiz. Akca Lojistik olarak geleceğe yönelik güçlü hedeflerimiz var. Lojistik sektöründe kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerimizle birlikte çalışmak istiyoruz. Birlikte başarılı çalışmalar yaparken gençlerimizi de yanımızda görmek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.