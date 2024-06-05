2007 yılından bu yana Ecodesign ilkesine sadık kalarak 180’i aşkın yeni ürün geliştirip optimize eden marka, 2015’ten beri kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 79'unu da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor. 30 yılı aşkın süredir bağlayıcı bir sürdürülebilirlik stratejisi izleyen marka, bu yöndeki çalışmalarıyla EcoVadis Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda yüzde 5’lik dilimde bulunuyor.

Kaynak tasarrufunu mümkün kılan ürünlerle sürdürülebilirliği uzun yıllardır ana gündem maddelerinden biri olarak benimseyen İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, ekonomik, çevresel ve sosyal unsurlar arasında bir denge kurarak doğayı koruma stratejisine devam ediyor. Sürdürülebilirlik stratejisini uzun ömürlü ürünler, su tasarrufunu mümkün kılan teknolojiler, sertifikalı üretim ve lojistik, bilinçli kaynak kullanımı, kompakt ambalajlama ve azaltılmış karbon emisyonu üzerine kurgulayan marka, Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de önemli bir katkı sağlıyor.

Geberit 2023 yılında 7 bin 200 ton plastik atığı geri dönüştürdü

2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre kaynaklar ve döngüsel ekonomi noktasında mutlak çevresel etkiyi yüzde 17,6 oranında azaltan Geberit, para birimine göre düzeltilmiş net satışlara göre çevresel etkiyi de yüzde 13,4 oranında azaltarak yıllık yüzde 5’lik hedefin üzerine çıkmayı başardı. Geberit, geçtiğimiz yıl üretimden kaynaklanan yaklaşık 7 bin 200 ton plastik atığın dahili geri dönüşümünü sağladı. Satın alınan yeşil elektrik hacmini de 16,5 GWh artırarak 128,3 GWh’ye yükselten Geberit, sadece 2023 yılında yıkama sistemleri sayesinde 2 milyon 940 bin m³ su tasarrufu elde etti. Su tasarruflu yıkama sistemlerinin kullanılmasıyla 1998’den bugüne kadar ise yaklaşık 34 milyon 940 bin m³ su tasarrufunu mümkün kıldı. (9 lt’lik model yıkama hacmine kıyasla)

2030 yılına kadar plastik ambalajların en az yüzde 30’u geri dönüştürülmüş malzeme içerecek

2007 yılından bu yana Ecodesign ilkesini tutarlı bir şekilde uygulayarak bugüne dek 180'den fazla yeni ürünü geliştiren veya optimize eden Geberit, bu sayede her yeni ürününü kalite, işlevsellik veya dayanıklılıktan ödün vermeden bir önceki modele kıyasla daha ekolojik hale getiriyor. Geberit ürünleri, kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve uygulanan sıkı kalite standartları sonucunda onlarca yıllık kullanım ömrüne sahipken gömme rezervuar ve kumanda kapağının değiştirilebilir tüm mekanik parçaları için 50 yıla kadar yedek parça teminini de garanti ediyor. Marka bunun yanında yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler üretmek için plastiği mümkün olduğunca verimli bir biçimde kullanarak plastik atıkları geri dönüştürüp dahili olarak yeniden kullanıyor. Ambalaj malzemesi kullanımını da en aza indirmeyi amaçlayan marka, malzeme kullanımını azaltmak için ambalaj tasarımlarını sistematik olarak iyileştirmenin yanı sıra 2030 yılına kadar ambalajların en az yüzde 30 geri dönüştürülmüş malzeme içermesini ve kullanılan malzemelerin yüzde 80'inin geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyor.