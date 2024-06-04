Sürdürülebilirlik yaklaşımını toplumsal bir boyutla birleştiren GCA, küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren ecording ile yeni bir iş birliğine imza attı. “Doğaya dost olmak için ambalajın cam zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, 21-26 Mart Orman Haftası’nda kadınlar tarafından üretilen 5 bin adet tohum topu atışını ecording’in geliştirdiği ecoDrone’larla Muğla'da gerçekleştiren GCA, hem kadın istihdamına hem de çevresel sürdürülebilirliğe destek sağladı.

2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, toplum, çevre ve gelecek nesillere duyduğu sorumluluk ile sadece iş dünyasında değil, toplumda da sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörde fark yaratan ürünlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma değer katan GCA, bu vizyon çerçevesinde ecording ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, kadınlar tarafından üretilen karaçam ve kızılçam tohum toplarını ecoDrone’lar ile Muğla’da toprakla buluşturarak küresel iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlara sürdürülebilir bir gelir kaynağı olmanın yanı sıra orman varlığını artırmayı destekleyen GCA, projeye katılanlara gönderdiği QR kod sayesinde de tohum topunun büyüme hikâyesini takip etme imkânı sunuyor. İş birliği çerçevesinde, iklim kriziyle mücadele ederken, ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasına da katkı sağlamak hedefleniyor.

“Doğaya dost olmak için ambalajın cam zamanı”

Kurum kültürü kapsamında toplumsal sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, sürdürülebilirliği öncelikli bir konu olarak benimseyerek çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğaya dost olmak için ambalajın cam zamanı derken, sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımımız çerçevesinde, bu sene de ormanlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için bir adım attık. Bu doğrultuda, dünyamızın ve ülkemizin sağlığını korumak, akciğerlerimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak için 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, ecording iş birliği ve çalışma arkadaşlarımız desteği ile insansız hava araçları ecoDrone’larla Muğla'da 5.000 adet tohum topu atışı gerçekleştirdik. Tohum toplarının orman varlığını artırmak için ihtiyacı olan bölgelere atışları gerçekleşirken, gelir eşitsizliğine maruz kalan kadınlar tarafından üretilen tohum topları sayesinde ekonomik eşitsizliğin azaltılmasına da destek olduk. Sürdürülebilir yarınlar için bugün attığımız yenilikçi ve çevreci adımların ülkemize ve dünyaya verimli olmasını diliyoruz” diye konuştu.