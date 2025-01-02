ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) tarafından, sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve “Türkiye’de Yeşil Nokta” simgesini kullanan ulusal ve küresel sanayi kuruluşlarının katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 17 Aralık 2024’te sahiplerini buldu. Cam ambalaj sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmalarıyla fark yaratan GCA ise bu yıl 8’incisi düzenlenen ödül törenine Altın Sponsor olarak destek verdi. Sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomiye katkı sağlama sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyan GCA, EKOMAT Projesi’yle Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Etkinlik kapsamında; atık düzenlemeleri, genişletilmiş üretici sorumluluğu (GÜS) uygulamaları ve sürdürülebilir üretim konularında uzman isimler, farklı oturumlarda görüşlerini paylaştı. Avrupa Birliği’nde atık düzenlemeleri, Türkiye’deki GÜS uygulamaları ve sürdürülebilir üretim çözümleri ise konferansın ana gündem maddeleri oldu.

“GÜS modeli, kaynakların verimli kullanımını sağlıyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonomiye geçişin kritik önemine dikkat çekti. Konuşmasında, artan tüketim ve sanayinin doğa üzerindeki baskısına karşı GÜS modelinin sunduğu çözümleri vurgulayan Dr. Gayret, şunları ifade etti: “GÜS modeli, üreticilere ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca sorumluluklarını hatırlatarak kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Ancak günümüzde sürdürülebilir üretim anlayışı, yalnızca üretim süreçlerinde alınan önlemlerle sınırlı kalmamalı. Tüm üreticilerin, yaşam döngüsü boyunca atıkları ve emisyonları minimize edecek yenilikçi yaklaşımları benimsemesi hayati bir öneme sahip. GCA olarak, %100 geri dönüştürülebilir cam ambalajlarımızla bu dönüşümün öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Dr. Gayret, GCA’nın çevresel sürdürülebilirliğe bağlılığını vurgulayarak, “Karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığımızı somut projelerle güçlendirmeye devam ediyoruz” sözleriyle çevre duyarlılığı konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

EKOMAT Projesi’ne Yeşil Nokta Teşvik Ödülü

“Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde, EKOMAT Projesi’yle Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanan GCA, içecek ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik ederek, sağladığı çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Dr. Gayret, ödülle ilgili düşüncelerini paylaşırken, çevresel farkındalığın artırılmasının önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“EKOMAT gibi yenilikçi projelerle çevresel bilinci geliştirmeye ve toplumda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmaya kararlıyız. Bu tür çabalar, sadece çevremizin korunması için değil, aynı zamanda sanayimizin sürdürülebilir geleceği açısından da hayati bir rol oynuyor.”