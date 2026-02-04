Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Kante'nin transferini TFF'ye bildirerek lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen Fransız orta saha yıldızı N’Golo Kanté’yi kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirerek rutbini resmen çıkardı. Sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Kanté’nin kontratı Haziran 2028’e kadar geçerli olacak şekilde tescillendi.

Kulüpten alınan lisans kaydına göre, Fenerbahçe yönetimi Fransız yıldızın transferini TFF’ye zamanında bildirerek lisansını çıkardı; böylece Kante resmen Süper Lig kadrosunda yer aldı.

Transferde “olaylı süreç”: İlk iptal haberi ve gecikmeler

Transfer süreci taraftarlar için oldukça inişli çıkışlı oldu. Fenerbahçe başta Kanté’nin transferi iptal edildiğini duyurdu; kulüp açıklamasında belgelerin FIFA Transfer Matching System (TMS) sistemine karşı tarafça yanlış girilmesinin süreci tıkadığı belirtildi. Bu gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kulüpten paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe tarafı belgeleri doğru ve zamanında sisteme yüklediğini söylerken, Al-Ittihad’ın evrak girişindeki hatalar nedeniyle işlemlerin süresi içinde tamamlanamadığı iddia edildi.

Takasta büyük hamle: En-Nesyri’nin durumu

Bu transfer aynı zamanda Youssef En-Nesyri takasıyla birlikte gerçekleşti. Fenerbahçe, Faslı golcünün sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transfer olduğunu TFF’ye bildirdi. Al-Ittihad Kulübü’nün sosyal medyadan Kanté’ye veda paylaşımı da bu sürecin sona erdiğini teyit etti.

Bazı yerel kaynaklarda ise En-Nesyri için Fenerbahçe’nin bonservis geliri elde edeceğine dair iddialar da yer aldı.

Taraftar ve kulüp tepkileri

Taraftarlar ve kulüp çevrelerinde transfer sürecindeki iniş-çıkışlar geniş yankı buldu. Özellikle karşı tarafın TMS sürecindeki gecikmeleriyle ilgili eleştiriler kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı yorumlarda sürecin sıkıntılı ilerlemesi nedeniyle tartışmalar sürdü. (Sosyal medya tepkileri)

Sonuç: Resmiyete kavuştu

Tüm gelişmelerin ardından N’Golo Kanté’nin transferi resmen ilan edildi, lisansı çıkarıldı ve Fransız futbolcu Sarı-Lacivertli formayı giymeye hak kazandı. Fenerbahçe taraftarları için transfer sonunda sevinçle karşılandı; ancak süreçteki karmaşa uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.