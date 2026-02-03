Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan sürece ilişkin resmi bir açıklama yaparak sorumluluğun karşı kulüpte olduğunu vurguladı.

Kante Al Ittihad’da kaldı, En Nesyri transferi de iptal

Fenerbahçe, yalnızca Kante değil, Youssef En Nesyri transferinin de aynı gerekçeyle iptal olduğunu duyurdu. Kante’nin kulübü Al Ittihad’da kalacağı, En Nesyri’nin ise mevcut sözleşmesi gereği Fenerbahçe’de forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bireysel şartlarda anlaşma sağladığı Kante transferini sezon sonunda yeniden gündeme alması bekleniyor.

“Kante dilekçe verdi, cebinden para koydu ama Pro Lig izin vermedi”

Fenerbahçe’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Aşık, transfer sürecine dair dikkat çeken detaylar paylaştı. Aşık, Kante’nin transferine bu dönem için Pro Lig’in onay vermediğini, oyuncunun son çare olarak bizzat dilekçe verdiğini, hatta transferin gerçekleşmesi için kendi cebinden fedakârlık yaptığını ancak tüm çabalara rağmen izin çıkmadığını ifade etti.

Fenerbahçe’den resmi açıklama: “Hatalı TMS bilgileri girildi”

Fenerbahçe Kulübü, kamuoyunda oluşan soru işaretleri üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, transfer sürecinin kulüp tarafından eksiksiz yürütüldüğü, ancak karşı kulübün Transfer Eşleştirme Sistemi’ne (TMS) hatalı bilgi girmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncularla anlaşma sağlanmış, sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli tüm onaylar alınmış ve kulübümüz yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, transfer tescil süresi içinde işlemler tamamlanamamıştır.

FIFA nezdinde tüm girişimler yapılmış olmasına rağmen, karşı kulüp tarafından herhangi bir gerekçe sunulmaksızın süreç sonuçlandırılmamıştır.”

Yaşanan gelişmelerin ardından Kante ve En Nesyri transferleri resmen iptal olurken, Fenerbahçe cephesi sürecin kendi kontrolü dışında geliştiğini net bir dille vurguladı.