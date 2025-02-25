Galatasaray’dan Sert Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Mourinho’nun Türkiye’de göreve başladığından bu yana Türk insanını aşağılayan sözler sarf ettiği belirtilerek, "Bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ve UEFA ile FIFA'ya da gerekli başvuruları yapacağız" denildi.

Mourinho’nun Olay Yaratan Sözleri

Jose Mourinho, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler büyük tepki çekerken, Galatasaray yönetimi hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.