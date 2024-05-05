Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ALG Spor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 21. dakikada Eda Karataş’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray’da 67. dakikada Kristina Bakaradze kırmızı kart gördü. Müsabakanın geri kalanını 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada da Kipoyi’nin attığı golle maçı 2-0’lık skorla kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 71 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Aslan, kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe’ye elenmişti.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftalar da şampiyonluk beraber kutladı.

Mücadeleyi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, erkek futbol takımından Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Eyüp Aydın da takip etti.

Şampiyon Galatasaray Kadın Futbol Takımı, erkek futbol takımının evinde Sivasspor ile oynadığı maçın devre arasında taraftarı selamladı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı kadın futbolcular ve teknik ekip, erkek futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park'ta oynadığı Sivasspor maçını tribünden takip etti. Müsabakanın devre arasında ise kadın futbolcular ile teknik ekip saha kenarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Emir Aral ile birlikte toplu fotoğraf çekildi.



Futbolcular daha sonra sahada bir tur atarken, taraftarlara da 3'lü çektirerek, şampiyonluğu kutladı.

Berna Yeniçeri: "Adımızı altın harflerle yazdırdık"

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Berna Yeniçeri, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihinde bir ilk. Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı. Geçen sene kıl payı kaybettik. Şu anda şampiyonuz. Memleketimden desteklemeye gelen aileme, tüm sevdiklerime armağan ediyorum" diye konuştu.

Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Yeniçeri, "Şampiyonlar Ligi zor bir yer ama biz armaya yakışan her şeyi yapmaya hazırız. Şu anda şampiyonluk kutlamalarını düşünüyoruz. Ondan sonra inşallah gerisini düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

Ebru Topçu: "Hayalimi yaşıyorum"

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan sarı-kırmızılıların golcüsü Ebru Topçu, "Çok şükür, çok mutluyuz. Diyecek çok fazla kelimem yok. Şu an hayalimi yaşıyorum. Ailem, sevdiklerim hepsi burada. Hepimiz çok mutluyuz. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik. Çok gururluyuz. Bu sezon 15 golle oynadım. Takıma katkım olduysa ne mutlu. Hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu.



Metin Ülgen: "Çok mutluyum, tarifi mümkün değil"

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, "Çok mutluyum. Galatasaray’ın isminin olduğu yerde hep söyledik sezon başından beri hayallerimiz var. ‘Biz şampiyon olacağız’ dedik. Şampiyon olmalı, Avrupa’da Türk olmayan takımları yenmeli, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeli. Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" diye konuştu.

