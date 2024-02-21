2024’te sektörde ilk 5 firma arasına girmeyi hedefleyen Rubikpara, kurumsal ve bireysel müşterilerine mikro mimari üzerine modüler, entegre ve gelişime açık bir altyapı sunuyor. Rubikpara 2024 yılını 3.5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyor.

Fuzul Holding’in ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketi Rubikpara, teknoloji ve müşteri memnuniyetine odaklı yapısıyla fintek sektörünün ilk 5 şirketi içerisinde yer almayı hedefliyor. Teknoloji yatırımları sayesinde birçok hizmeti tek bir noktada sunabilen ve yeniliklere çok hızlı bir şekilde cevap verebilen Rubikpara, mikro mimari üzerine inşa ettiği altyapısı ile para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme gibi çözümleri bir arada sunabiliyor. Bireysel finansal çözümlerin yanı sıra işletmelerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına da çözümler üreten Rubikpara, yakın bir zamanda FizikiPOS, SoftPOS, bayi tahsilatı, ön ödemeli kart ve detaylı raporlama gibi ürün ve hizmetlerini piyasaya sürecek.

Teknoloji ve maliyetlerde avantaj sağlıyoruz

Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı R. Yusuf Akbal, henüz çok genç olan elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Rubikpara’nın Fuzul Holding’ten doğan bir kurum içi girişimcilik örneği olduğunu ve amaçlarının fintek sektörünü büyütmek, değiştirmek, geliştirmek ve aynı zamanda yeni pazar fırsatları yaratmak olduğunu ifade etti. Teknoloji alanındaki yatırımlarını hızlandırarak fintek sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlandıklarını ve iş ortaklarına sundukları en büyük katkının teknoloji ile maliyetler konusunda olduğunu belirten Akbal, “Çok detaylı ve uzun bir çalışma sonrasında modüler, entegre ve gelişime açık bir altyapıya sahip olduk. Aynı zamanda işletmelere sağladığımız birçok hizmeti tek noktada toplamamız ve kesintisiz hizmetimiz sayesinde dolaylı olarak maliyetlerinde de avantajlar sağlıyoruz. Bireysel kullanıcılarımız için de 2024 yılında birçok yenilik ve sürpriz hazırlıyoruz. Şu anda e-para, ödeme kuruluşu ve para transfer lisanslarımız ile sahadayız. Açık bankacılık ve diğer noktalarda da 2024 yılında olacağız. Dikkatimizi üç farklı noktaya yoğunlaştırıyoruz. B2B olarak faaliyet gösteren ve ek finansal hizmet ihtiyaçları olan kurumsal kullanıcılar, e-ticaret ve online mecralarda olan aynı zamanda mağazacılık ve saha operasyonları olan kurumsal kullanıcılar odaklanacağımız iki alanı oluşturuyor. Yaklaşık 2,5 yıldır teknolojiye ve altyapıya yatırım yapan bir e-para kuruluşu olarak, Fuzul Holding’ten aldığımız güç ve yatırımla, sektörde ilk 5’te yer almayı, 2024 yılını ise 3.5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Rubikpara için 2023 teknoloji yılıydı

2023’ün Rubikpara için teknoloji yılı olduğunun altını çizerek söze başlayan Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç, bireysel ve kurumsal tarafta kullanıcıların ihtiyacına yönelik geliştirmelerin yanı sıra kullanıldıkça ihtiyaca dönüşecek yeni ürün ve hizmetlerden oluşan bir ürün yalpazesi sunacaklarını aktardı. Teknoloji yatırımlarımızın odağında yenilikçi ürün ve gelişim olduğunu söyleyen Sevinç, “Fuzul Holding bünyesinde olmamız bir kültürü de beraberinde getiriyor. Sahip olduğumuz bu kültür çerçevesinde 2,5 yıldır Fuzul Holding’in desteğiyle teknolojiye yatırım yapıyor, ekibimizi güçlendiriyor ve ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl, hedeflediğimiz ve ulaştığımız teknolojiyi; B2B çözümlerden bireysel hizmetlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerimize entegre etmek ve bunları daha da inovatif olarak farklılaştırmak ile geçti. Mikro mimari üzerine oturmuş ve tümüyle kendine ait bir altyapı ile sahaya çıkıyoruz. İlk etaptaki hedefimiz ise kurumsal ve bireysel müşterilerimizin dijitalleşen finans ile dünyadan beklentilerini bütünleşik olarak sunabilmek ve bunu birçok başarılı proje ile yaygınlaştırmak olacak” diye konuştu.