Yasemin Bahadır / Almanya

TÜRK İŞLETMECİLERİN BAŞARISI VURGULANDI

Başkonsolos Akdevelioğlu, ziyaretinin devamında Hanau’daki Türk ve Türk kökenli işletme sahiplerinin başarılarını yakından gözlemledi. Bölgede, halkın yüzde 80’inden fazlasının hizmet aldığı bu işletmelerin, sadece yerel ekonomiye değil, Türk toplumu adına gurur kaynağı olduklarına dikkat çekti.

Türk işletmecilerin girişimcilik ruhunun altını çizen Akdevelioğlu, başarılarının sırrını dinledi ve bu işletmelerin Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

YAŞLI NESLE HİZMETTE ÖNCÜ TÜRK KURULUŞLARI

Başkonsolos İlknur Akdevelioğlu, ziyaretleri kapsamında Hanau ve çevresinde aktif hizmet veren Güven Yaşlı Bakım Evi’ni de ziyaret etti. Yaşlıların içinde bulunduğu şartlar, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaç duyulan hizmetler üzerine detaylı değerlendirmeler yaptı.

Akdevelioğlu, bakım evi çalışanlarını ve işletme sahibi Ayşegül Aydın’ı takdir ederek, yaşlı bireylerin huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayan hizmetlerin önemine vurgu yaptı. İşletme sahibi Aydın ise Güven Yaşlı Bakım Evi’nin kuruluş hikayesini ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları aktararak, başarılarının ardındaki azim ve kararlılığını paylaştı.

TÜRK TOPLUMUNA DESTEK MESAJI

Hanau’daki ziyaretler sırasında, Türk toplumunun Almanya’daki başarısının önemine dikkat çeken Başkonsolos Akdevelioğlu, Türk işletmecilerin hem Almanya’da hem de uluslararası arenada birer kültür ve başarı elçisi olduklarını belirtti. Akdevelioğlu, Türk toplumunun yaşadığı her alanda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak destek mesajını iletti.

Bu ziyaretler, Hanau’daki Türk toplumunun Almanya’da sağladığı uyum ve katkının bir kez daha gözler önüne serilmesini sağladı.