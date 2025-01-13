YASEMİN BAHADIR/ALMANYA

"Oy Kullanarak Güçlü Bir Mesaj Verin"

Şubat 2025’te Almanya’da yapılacak erken genel seçimlerin, Türk toplumu için önemine vurgu yapan Akdevelioğlu, özellikle çifte vatandaşlık hakkına yönelik tartışmalara değindi. Bir siyasi partinin çifte vatandaşlık yasasını iptal etme vaadine dikkat çeken Başkonsolos, “Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, haklarını bir an önce kullanmaları çok önemli. Çifte vatandaşlık, Almanya’daki Türk toplumunun geleceği için büyük bir kazanım” dedi.

Konsolosluk Hizmetlerinde Büyük İyileşme

Başkonsolos Akdevelioğlu, Frankfurt Başkonsolosluğu’nun 2024 yılında 73 binden fazla işlem gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı. Konsolosluk hizmetlerinin büyük ölçüde dijitalleştiğini ve vatandaşların birçok işlemi artık e-Devlet sistemi üzerinden yapabildiğini ifade etti. Akdevelioğlu, “Bürokrasiyi en aza indirdik. Türk vatandaşlığına yeniden başvuru süreçleri artık çok daha kolay ve hızlı” dedi.

“Acil Durumlarda 7/24 Hizmet Veriyoruz”

Vatandaşların konsolosluk işlemleri için randevu sistemi ile başvuru yapmasını teşvik ettiklerini belirten Akdevelioğlu, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için özel kolaylıklar sağladıklarını dile getirdi. Ayrıca, konsolosluk hizmetlerinde 7/24 çağrı merkezi desteği sunduklarını hatırlattı: “Acil durumlarda nöbetçi telefonlarımızdan bize her an ulaşabilirsiniz.”

Türk Toplumuna Çağrı

Türk toplumunun Almanya’da daha güçlü bir konumda olabilmesi için Türk sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkonsolos, toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine işaret etti.

2025 yılı, Almanya’daki Türk kökenliler için sadece siyasi değil, sosyal ve ekonomik anlamda da bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Başkonsolosluk, vatandaşların haklarını korumak ve en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarını sürdürmeye kararlı.