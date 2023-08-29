Ankara’da yaşayan iş adamı Ahmet Serdar Selbes, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde 2015 yılında çilek serası kurdu. 2017 yılından itibaren üretim yapmaya başlayan Selbes, topraksız olarak yetiştirdiği çileklerden yüksek rekolte elde ediyor. Hindistan cevizi kabuğunu işlemden geçirerek topraksız bir yapı oluşmasını sağlayan Selbes, ürettikleri çilekle hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tadıyla dikkat çeken İskilip çileğini farklı ülkelere ihraç etmeyi istediğini ifade eden Selbes, 81 bin çilek fidesi bulunan serada yıllık 20-25 ton çilek üretimi yapmayı hedefliyor.

