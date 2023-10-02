Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde belediye önünde düzenlenen gösteride motosiklet tutkunları yaptıkları adrenalin dolu hareketlerle izleyenleri keyifli anlar yaşattı. Motosikletli grup yaklaşık 200 metrelik enduro ve motocross parkurundaki engelleri aşarak heyecan yaşadı. Gerekli güvenlik önemlerin alındığı alanda yüzlerce vatandaş gösterileri keyifle izledi. Zaman zaman lastik yakma gösterileriyle de adeta duman bulutu oluşturan motosiklet tutkunları izleyenlerden tam not aldı.

