Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 350 rakımdaki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona doğru gelindi. Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı. Ayder Yaylasında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni turizm sezonu öncesinde tamamlanmış olacak. Çevreci otoparkında tamamlanmasıyla beraber Ayder yaylası tamamen yayalara kalacak.

