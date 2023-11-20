Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla sonbaharda vatandaşları ağırlıyor. "Canlı Açık Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan arboretuma yakınları ve çocuklarıyla gelen vatandaşlar, alanda doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfinin yaşadı. Kimi vatandaşlar kuş sesleri eşliğinde alanı gezerken kimileri sararmış yaprakların olduğu alanlarda fotoğraf çekildi. Alanda kartpostalları aratmayan manzara ise havadan görüntülendi. Farklı türde çok sayıda bitkinin bulunduğu arboretumdaki mest eden manzara havadan görüntülerle de gözler önüne serildi.

