Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri Astana'da bir araya geldi

Mirziyoyev: "Sanayi işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak önemlidir"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkesinin AEB ile işbirliği geliştirme önceliklerini açıklarken, "Özbekistan ve AEB ülkeleri arasında ortak dijital bariyersiz ticaret alanının oluşturulmasına başlanmasını önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanayi işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak önemlidir. İş dünyasının yerel üretime, teknolojik ortaklığa ve yeni üretim zincirlerini oluşturmaya ilgisinin arttığını görüyoruz. Taşkent'te Nisan ayında altıncısı başarıyla düzenlenen Innoprom Orta Asya fuarı da bunu kanıtlamıştır. Bu platformun potansiyelini ülkelerimiz arasında işbirliği programının hazırlanması için kullanmayı öneriyoruz. Perspektifli alanlar arasında endüstriyel otomasyon ve robotik, enerji için bileşen üretimi, su tasarrufu teknolojileri, modern yapı malzemeleri ve diğer alanlar yer almaktadır" dedi.