Tayland’da Binlerce Müslüman Kurban Bayramı Namazında Buluştu

Öte yandan, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde de camiler bayram namazı için doldu taştı. Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip Tayland’da Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor. Özellikle Malezya sınırına yakın güney eyaletlerinde yaşayan Müslüman topluluklar, dini ve kültürel geleneklerini güçlü şekilde sürdürmeye devam ediyor.

