Tayland’da Binlerce Müslüman Kurban Bayramı Namazında Buluştu

Bangkok’taki Tayland İslam Merkezi’nde düzenlenen bayram namazına Taylandlı Müslümanların yanı sıra farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen cemaat, caminin kapalı alanları ile açık avlusunu tamamen doldurdu. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasına rağmen yoğun katılım dikkat çekti.
Kadınlar ve çocuklar için özel alanların ayrıldığı namazda, cemaatin geleneksel kıyafetleri renkli görüntüler oluşturdu. Bayram hutbesinde konuşan Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn, Kurban Bayramı’nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Napakorn, farklı milletlerden Müslümanların aynı safta ibadet etmesinin İslam dünyasının birlik mesajını yansıttığını ifade etti.
Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. İslam Merkezi’nde katılımcılara kurban yemekleri ikram edilirken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Öte yandan, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde de camiler bayram namazı için doldu taştı. Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip Tayland’da Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor. Özellikle Malezya sınırına yakın güney eyaletlerinde yaşayan Müslüman topluluklar, dini ve kültürel geleneklerini güçlü şekilde sürdürmeye devam ediyor.