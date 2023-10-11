Türkiye’de badmintona olan ilgi her geçen gün artıyor. Eskişehir’de de ilginin artmasıyla küçük yaştan itibaren badmintona başlayan sporcular, elde ettikleri başarıların ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Genç sporcuların Türk badmintonu için heyecan verici olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Badminton Milli Takımı Antrenörü Volkan Şener, 11 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ve bu ekibin ‘altın jenerasyon’ olduğunu belirtti. Sporcularının katıldığı her yarışta fark oluşturacağına inandığını belirten Şener, başarı elde etmenin en önemli yollarından birinin yurt dışı turnuvalarında puan toplamak olduğunu, bunun için de desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

