Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ülkenin limon ihtiyacının yüzde 52'si karşılanıyor. Hasat başlamasıyla birlikte üreticiler bahçede limonu 3-4 TL bandında satıyor. Örnek bir genç üretici olan 38 yaşındaki Armağan Alan'ın ata toprağı 30 dönüme kurduğu rüzgar ve güneş enerjisi ile elektriğini ürettiği, depoladığı yağmur suyunu kullandığı doğa dostu bahçesinde yetiştirdiği yeşil limonun kilogramı ise 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor. Yazın hasadı başlayan sonbahar sonuna kadar devam eden çekirdeksiz yeşil limonun dışı gibi içinin de yeşil olduğu, sağlık açısından birçok fayda sağlayan kabuğu ile tüketilebildiği belirtildi.

