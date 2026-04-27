23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Sassari kentinde düzenlenen EuroCup 1 Finalleri’nde Türkiye’yi başarıyla temsil eden Fenerbahçe İstanbul Jet, organizasyonun finalinde ezeli rakibi Galatasaray Fuzul ile karşı karşıya geldi. Pala Serradimigni Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 61-57 mağlup eden ekip, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe İstanbul Jet, bu zaferle birlikte daha önce elde ettiği 2018-2019 sezonu IWBF EuroLeague III, 2022-2023 sezonu EuroCup 2 ve 2023-2024 sezonu EuroCup 1 şampiyonluklarının ardından Avrupa kupalarındaki dördüncü zaferine imza atarak önemli bir başarıya daha ulaştı.