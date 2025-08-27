Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, özellikle 2025 yılının üreticiler açısından son derece zor geçtiğini belirtti.

Buluşan, “Kuyulardaki su seviyesi alarm verici boyutlara ulaştı. Bazı bölgelerde suyun sadece 3-4 metreye indiğini görüyoruz. Bu durum, üretimi durma noktasına getirdi” dedi. Yurt genelinde beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, çiftçilerin işini daha da zorlaştırıyor.

Sakintepe bölgesinde üretim yapan Buluşan, marul ve maydanoz gibi bazı ürünlerin tarlada kalmak zorunda kaldığını ve üreticilerin fide, işçilik ve elektrik maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti. “2025 yılı üretici için çok büyük sıkıntı oldu. Tarlada ürün bolluğu var ama üretici zarar ediyor” şeklinde konuştu.

Buluşan, ürün maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki uçurumun da sektörde büyük problem yarattığını vurguladı: “Tarlada bir sebzenin maliyeti 10 lira iken pazarda 30-40 liraya satılıyor. Bu fark üreticiye yansımıyor. Hal yasası bir an önce yürürlüğe girmeli ve üreticiye destek sağlanmalı.”

Ayrıca genç çiftçilerin sektöre yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Buluşan, planlı üretim ve pazar stratejilerinin önemine değindi: “Üretimi sadece destekleyip bırakmak yeterli değil. Üreticinin ürününün pazarlanmasına kadar destek olunmalı. Gençlerin tarımla ilgilenmesini teşvik etmeliyiz, yoksa bu sektörde ciddi boşluklar oluşacak.”