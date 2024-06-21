Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ermenistan, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın sağlanmasıyla samimi olarak ilgilenmektedir. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununun barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirmelerini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" denildi. Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti tüm bunlara dayanarak ve uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit ederek Filistin devletini tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.



Filistin'i tanıyan ülke sayısı 149'a çıktı

Öte yandan İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin devletini resmen tanımıştı. Son olarak Ermenistan'ın da aynı kararı almasıyla Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 149'a çıktı.

İsrail, Ermenistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Ermenistan, yapılan açıklama ile Filistin’i resmen tanıdığını duyurmuştu. Ermenistan’ın Filistin’i tanıma kararına İsrail’den karşı hamle geldi. İsrail, Ermenistan büyükelçisini "sert bir kınama" için Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.



