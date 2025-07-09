Başsavcı Arpine Vardapetyan’ın meclise sunduğu talepler doğrultusunda, özellikle Artur Sarkisyan hakkında ciddi suçlamalar gündeme geldi. "Terör eylemleri planlamak" ve "iktidarı zorla ele geçirmek" iddialarının yanı sıra, Sarkisyan’ın gözaltına alınması talebi de parlamentoda ele alındı. Yapılan oylama sonucunda Sarkisyan’ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

Bu kararın ardından tansiyon bir anda yükseldi. Toplantı salonunu terk eden Sarkisyan, yaşanan arbede sırasında yeniden parlamentoya dönerek kavgaya katıldı. Muhalefet ve iktidar vekilleri arasında çıkan fiziksel saldırılar kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olayların büyümesi üzerine parlamentonun güvenlik birimleri devreye girerek müdahale etti.

Başsavcılık tarafından dört gün önce kamuoyuyla paylaşılan iddianameye göre, Artur Sarkisyan’ın Temmuz 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında bazı kişilerle birlikte ön anlaşma yaparak, ülke genelinde terör eylemleri organize etmeye çalıştığı ve iktidarı zorla ele geçirmeyi hedeflediği ileri sürülüyor. Diğer muhalefet vekilleri Artsvik Minasyan ve Seyran Ohanyan ise görevlerini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Olağanüstü oturumda yaşananlar, ülkede siyasi kutuplaşmanın ve gerilimin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Parlamento koridorlarında yaşanan bu şiddetli çatışma, Ermenistan siyasi tarihinde kara bir leke olarak kayıtlara geçti.