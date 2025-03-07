Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılan kitap fuarında incelemelerde bulundu. Fuarda yayınevlerinin stantlarını gezerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan, kitaplarla yakından ilgilendi.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan eşlik etti.

Erdoğan, fuarda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Erdoğan, gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Ziyaret sırasında yayınevlerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı, yayıncılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında farklı kültürel programların da gerçekleştirileceği belirtildi.