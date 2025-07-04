“Biz ne Filistin davasını terk ederiz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalırız” diyen Erdoğan, “Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hankendi’nin Barışın ve Kalkınmanın Merkezi Olacağına İnanıyorum”

Toplantının Hankendi’de düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını belirten Erdoğan, “İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum” dedi. Zirve kapsamında kadın, gençlik ve iş dünyasına yönelik düzenlenen forumların da ülkeler arası iş birliğini artıracağına inandığını dile getirdi.

İklim Değişikliği ve Yeşil Kalkınma Vurgusu

İklim krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında gelindiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda attığı adımları sıraladı. Yenilenebilir enerjide yüzde 59'luk payla Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada yer alındığını belirtti. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi sayesinde bugüne kadar yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiğini aktardı. Ayrıca, COP31 iklim zirvesine ev sahipliği için hazır olduklarını vurguladı.

“Bölgesel Ticaret Hacmini 100 Milyar Doların Üzerine Taşımalıyız”

Ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Teşkilatımızın başlıca iş birliği alanı olan ekonomi ve ticarette vizyonumuzu daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz” dedi. EİT ülkeleri arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacminin daha da yukarılara çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca EİT 2035 stratejik vizyon belgesinin iş birliği için yol haritası olacağını belirtti.

Suriye, İran, Gazze ve KKTC Mesajları

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramının bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu. İran’a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu, Suriye’de ise halkın mücadelesinin bölgede bir umut ışığı olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, EİT bünyesinde gözlemci statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik destek mesajı vererek, Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyonlara karşı dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

“Şuşa’nın 2026 Turizm Başkenti Olmasını Tebrik Ediyorum”

Turizm alanındaki iş birliğinin önemine de değinen Erdoğan, 2025 yılında turizm başkenti ilan edilen Erzurum’da düzenlenen etkinliklerin başarıyla sürdüğünü söyledi. 2026 yılı için EİT Turizm Başkenti seçilen Şuşa’yı ve Azerbaycan’ı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hankendi Zirvesi’nde verdiği mesajlar, sadece bölgesel kalkınma ve iklim vizyonuna değil; aynı zamanda mazlum halklarla dayanışma, adaletli dış politika ve çok taraflı diplomasiye verdiği önemi de bir kez daha ortaya koydu.