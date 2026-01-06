GÜÇ Programı ile Gençlere Erken İş Deneyimi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÜÇ Programı sayesinde öğrencilerin daha eğitim hayatları devam ederken nitelikli iş deneyimi kazanacağını vurguladı. Meslek liselerinde okuyan gençlerin mezun olmadan iş dünyasına yönlendirileceğini belirten Erdoğan, eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğun giderileceğini söyledi.

“Türkiye’nin Kalkınma Maratonu 23 Yıldır Sürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat temelleri üzerine inşa edildiğini ifade ederek, “23 yıldır süren kalkınma maratonumuz kararlılıkla devam ediyor” dedi. Gençlerin bu sürecin merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, hükümetin gençleri doğrudan istihdama dahil eden politikalar yürüttüğünü dile getirdi.

Staj Desteklerine 27 Milyar TL Bütçe

GÜÇ Programı’nın ilk adımının staj destekleri olduğunu açıklayan Erdoğan, önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayrıldığını söyledi. Bu kapsamda 800 bin gencin staj sürecinin devlet tarafından destekleneceği belirtildi. Staj başvurularının İŞKUR üzerinden alınmaya başlandığı açıklandı.

750 Bin Genç İş Hayatına Hazır Hale Getirilecek

“Geleceğin Meslekte Uygulaması” kapsamında meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin İŞKUR sistemiyle işverenlerle buluşturulacağını ifade eden Erdoğan, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencin iş hayatına hazır hale getirileceğini söyledi.

NYOP Programı ile Günlük 1.375 TL Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) için başlatılan NYOP Programı kapsamında, katılımcı gençlere günlük 1.375 TL cep harçlığı verileceğini açıkladı. Program için 108 milyar lira kaynak ayrıldığı belirtildi.

İlk Adım Programı: 6 Ay Maaş Devletten

18-25 yaş arası gençleri kapsayan İlk Adım Programı ile gençlerin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaş ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. Program için 216 milyar liralık bütçe öngörüldü ve 750 bin gencin bu destekten yararlanması hedeflendi.

İŞKUR Gençlik Programı Geliri 19 Bin TL’ye Yükseldi

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftada 3 gün çalışan öğrencilerin aylık gelirinin 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıldığı duyuruldu. Günlük cep harçlığı ise 1.083 TL’den 1.375 TL’ye yükseltildi.

“Gençler Türkiye Yüzyılı’nın En Önemli Aktörü”

Konuşmasının sonunda Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın en önemli aktörü gençlerimizdir” diyerek, gençlere yönelik istihdam ve eğitim desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.