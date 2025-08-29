Şirketlerin toplam geliri 551,4 milyar dolara yükselirken, sermaye harcamaları yüzde 66’dan fazla artarak 96,8 milyar dolara çıktı.

En yüksek net kârı 28,2 milyar dolarla Alphabet açıklarken, onu Microsoft (27,2 milyar $), Nvidia (26,4 milyar $) ve Apple (23,4 milyar $) izledi. Meta 18,3 milyar $, Amazon 18,2 milyar $, Tesla ise 1,2 milyar $ kâr elde etti. Yıllık bazda tek kâr düşüşü yaşayan şirket Tesla oldu.

Gelirlerde zirvede 167,7 milyar dolar ile Amazon yer aldı. Sermaye yatırımlarında ise 32,2 milyar dolarla yine Amazon başı çekerken, artış oranında Meta yüzde 118,8 ile öne çıktı.

Hisse başına kârda Meta 7,3 dolarla ilk sıraya yerleşti. Çeyreklik bazda en hızlı artışı ise yüzde 176,9 ile Tesla kaydetti.