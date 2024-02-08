2024 yılı itibariyle en düşük emekli maaşlarını 10 bin liraya çıkaran düzenleme ile getirilen maaş artışı seyyanen yapılmış, emeklilerin kök ücretleri değiştirilmemişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zammı netleştirmiş ve SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 37,57'lik enflasyon farkına 5 puan ek yapılmıştı.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,57 zam alıyor. Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildiğini duyurmuştu.

Bu düzenlemeyle birlikte maaşlara yapılacak artışlarda 10 bin TL üzerinden değil emeklinin kök maaşının esas alınacak bir düzenleme hayata geçirilmişti. Yani kök maaşı 7.000 lira olan bir emekli Ocak ayında 10 bin TL alıyorsa, Haziran sonunda 6 aylık enflasyon yüzde 43’ün altında gelmesi halinde maaşı yine 10 bin TL olacak.

Bu hesaplamayla birlikte e-Devlet üzerinden maaşını hesaplayan emekliler, e-Devlet'te yazan maaş ile banka hesaplarına yatan para arasındaki farkı görünce endişeye kapıldı.

Çünkü Temmuz ayındaki enflasyon farkının, yüzde 37,57 artırılmış maaş üzerine hesaplanma riski doğuyordu.

Ancak ünlü ekonomist Dr. Okan Güray Bülbül'e göre bu durum geçici.

"E-Devlet'e girip Emekli Aylık Bilgisi ekranında maaşlarını görenler yüzde 37,57'lik zamlı halini görecekler. Burada görünen tutar 10 bin TL'nin altında ise yani kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 binin altında ise yine hesabınıza 10 bin TL yatacak" diyen Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir emeklimizin e-Devlet'te görünen maaşı 13 bin 43 lira, ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak.

Yani SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş bilgilerinin büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde e-Devlet’te de düzeleceği belirtiliyor.