Gastronomi Dünyasında Tanınan Bir İsim

Kanada, Amerika, Karayipler, Maldivler, Dubai, Norveç ve Kıbrıs gibi birçok ülkede mutfak deneyimi kazanan Fidan, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtımına da katkı sağlıyor. Daha önce Bocuse d'Or Türkiye Takım Liderliği yapan ve Chaine De Rôtisseur gibi prestijli etkinliklerde Türk mutfağını temsil eden Fidan, uluslararası organizasyonlardan davetler alarak kariyerini küresel çapta sürdürüyor.

Ayrıca, yerel gastronomi etkinliklerine de katkı sunan Fidan, Edirne Gastronomi Festivali’nin organizasyonuna öncülük etti ve Çanakkale kahvaltısı üzerine yapılan akademik çalışmalarda yer aldı. TV programları, gastronomi söyleşileri ve mutfak festivalleriyle de tanınan şef, Elite World mutfaklarına ilham vermeye hazırlanıyor.

Elite World Hotels & Resorts: 50 Yıllık Konaklama Deneyimi

Elite World Hotels & Resorts, farklı konseptlerdeki otelleri ve yenilikçi gastronomi anlayışıyla sektörde öncü bir marka olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ve yurt dışında büyümesini sürdüren otel zinciri, 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefiyle ilerliyor.