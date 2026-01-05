Elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme adına önemli bir adım Eskişehir’den geldi. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi kırsalında yer alan bir köydeki tüm elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyan sistemi devreye aldı. Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S iş birliğiyle geliştirilen proje sayesinde, sayaç okuma işlemleri artık sahaya gitmeden gerçekleştiriliyor.

Kırsalda Sayaç Okuma Sorunu Tarihe Karışıyor

Özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgelerde sayaç okuma süreçleri hem zaman hem de iş güvenliği açısından risk oluşturuyordu. Yeni sistemle birlikte bu sorun ortadan kalkarken, araç kullanımının azalması sayesinde karbon ayak izi de düşürülüyor.

Proje kapsamında bölgedeki abonelerin sayaçlarına, elektrik tüketmeyen ve uzun ömürlü pillerle çalışan modemler takıldı. Bu modemler aracılığıyla sayaç verileri Plan-S uydularına aktarılıyor. Uydular, sayaçlardan günde 2 ila 3 kez otomatik veri alabiliyor.

GSM Bağımsız Çalışıyor, Afetlerde Avantaj Sağlıyor

Uydu tabanlı sistem, GSM şebekesinden bağımsız çalışmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede özellikle GSM kapsamasının zayıf olduğu kırsal alanlarda kesintisiz veri iletişimi sağlanıyor. Yetkililer, sistemin ilerleyen aşamalarda arıza tespiti ve afet durumlarında iletişim desteği açısından da önemli katkılar sunacağını belirtiyor.

Proje 5 İle Yayılacak

OEDAŞ’ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde benzer özelliklere sahip bölgelerde test çalışmalarına başlandığı açıklandı. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde sistemin daha geniş alanlara yayılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan çalışmaların ve sayaçlara takılan modemlerin maliyeti abonelere yansıtılmıyor.

OEDAŞ: “Akıllı, Çevreci ve Güvenli Sistemler Geliştiriyoruz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Enerji altyapısında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık birbirini tamamlayan iki öncelik haline geldi. Uydu teknolojilerini dağıtım süreçlerimize entegre ederek hizmet kalitemizi ve erişilebilirliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji dağıtımında daha akıllı, çevreci ve güvenli sistemler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Plan-S: “Enerji Altyapısında Dijital Dönüşümün Somut Örneği”

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay ise projeyi, uydu tabanlı IoT teknolojilerinin sahada somut fayda ürettiğinin göstergesi olarak değerlendirdi: