Elazığ’a yatırım yapmayı düşünün derim. Bu güzel ilimizi görmediyseniz, gidin görün. İmkânlarıyla tanışın, mutlaka kendinize uygun bir yatırım alanı bulursunuz.

Yatırımcı yorulmadan yatırım yapmak ister. Haklıdır. Şehirlerde ve bölgelerimizde Kalkınma Ajansları bölge yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli fizibilite çalışmaları yapıyorlar.

Yatırımcının işini kolaylaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da “Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısı” gerçekleşti. Toplantı öncesi Elazığ’ı tanımaya çalıştık ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın Elazığ ile ilgili sunumunu dinledik. Elazığ ve çevre iller yatırıma çok açık. Belediyeler bu konuda istekli.

Kısacası Elazığ turizm ve diğer alanlarda yerli ve yabancı yatırımcısını bekliyor. “Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısı” içinde yer alan ve moderatörü olduğum panelde bu konular çokça dile geldi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Ticaret Odası, Elazığ Büyükşehir Belediyesi, Eltürkder, TÜRSAB Harput BTK’nın paydaşlığında düzenlenen toplantı oldukça verimli geçti. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü “Sağlık Turizmi Destekleri”, Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansı (TGA) “Turizmde Markalaşma ve Tanıtım” konusunda sunum yaptılar.

ELAZIĞ TURİZMİNİ GELİŞTİRME PANELİ

Toplantının Moderatörü olduğum panel bölümünde, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü/Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof Dr. Oğuz Özyaral, İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı/ Museum Hotel Yöneticisi/ Nevşehir ve Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Ulusal Kamp Ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Okan Üniv. Gastronomi Bölüm Bşk. Doç. Dr. İlkay Gök, Fırat Üniversitesi SBMYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Suat Arpacı’ya davetimi kırmayıp konuşmacı oldukları ve Elazığ’a destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Panelde Elazığ odağında termal turizm, medikal turizm, gastronomi, alternatif turizm, kamp ve karavan turizmi, sürdürülebilir turizm konuşuldu. Bölge için önerilerde bulunuldu. Termal ve lüks turizm açısından bölge değerlendirildi. Her konuk kendi açısından Elazığ’ı olumlu değerlendirerek Elazığ’ın yeni yatırımlara açık olduğunu söyledi. Bütün konuşmacılar bölgeye önemli fikirlerle katkıda bulundular. Elazığlı olan veya olmayan iş insanlarını Elazığ’a yatırıma davet ettiler.

BÖLGE DİNAMİKLERİ İŞBİRLİĞİ

Bölge yöneticileri ve bölge dinamiklerinin iş birliği ile gelişen Elazığ’da bu işbirliğini gördük. “Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısı” na Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Elazığ TSO başkan vekili Vekili Gürkan Talo, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Duruksu, TÜRSAB Harput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cuma Gülnar, Eltürkder Başkanı Murat Solmaz ve diğer değerli katılımcılar Elazığ’a değer katmak için bu toplantıda bir araya geldiler.

ESKİ BAĞLAR BUTİK OTEL

Bu toplantının Elazığ için önemli bir ivme olduğunu düşünmekteyim. Şehirlerimizi yakından gördüğümüzde değerlerini daha iyi anlıyoruz. Güzelim ülkemizin her taşı, her yaprağı değerli. Yatırımcıların da geleceği düşünerek, tek bir taşa ve tek bir yaprağa zarar vermeden para kazanma hırsı ile değil de bölgeye ve ülkeye katkı için yatırım yapması gerekiyor. Yatırımcı elbette para kazanacak ama zarar da vermeyecek. Sadece bu günü düşünmeyecek. Bölgenin değerini para için kurban etmeden, bölgeye değer katacak yatırımlar olmalı. Yatırımcılar insana ve dünyaya saygılı olmalı sadece paraya saygılı değil. Elazığ’da böyle güzel ve örnek bir yatırımın örneği var. Merak edip görmek isteyenler “Eski Bağlar Butik Otel” e uğrayabilirler. Eski bağlar bölgesi bağları, özel üzümleri, ürettiği içkileri ile meraklıları tarafından bilinen ünlü bir bölge. Otel ise çok özel bir mekân. Gidip görmeden anlaşılmaz. Sloganı da “Dağlık içinde bağlık.” Tertemiz havası ise anlatılmaz, yaşanır. Sözün özü, Elazığ yatırımcılar ile yeni gelişmelere açık tarih, doğa, kültür şehrimiz. Turizmin birçok sektörle ilgili olduğunu ve birçok sektörü beslediğini de hatırlatırım. Elbette Elazığ’da yatırımlar turizm ile sınırlı değil. Elazığ, Elazığlı yatırımcısını da bekliyor. Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılmıştır