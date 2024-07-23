Netanyahu ABD'de rehine aileleriyle görüştü, Hamas'la anlaşma sinyali verdi

Başkan Joe Biden'la görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehine aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu, esirlerin geri getirilmesi için koşulların olgunlaştığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes anlaşmasının şekillenmekte olabileceğinin sinyallerini verdi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, resmi ziyaret için gittiği Washington'da dün akşam rehinelerin aileleriyle bir araya geldi.

"Esirlerin geri getirilmesi için koşulların olgunlaştığını” söyleyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'a uyguladığı şiddetli askeri baskı nedeniyle bunun gerçekleştiğini savundu.

7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan İsrailliler'den 120'sinin hala Gazze'de tutulduğu biliniyor. Bazıları İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu dün, iki rehinenin daha "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.

Netanyahu, anlaşmayı kabul etmesi için İsraillilerin geniş bir kesiminin yoğun baskısıyla karşı karşıya.

Başbakanın savaşı durdurmadan önce Hamas'ı yenilgiye uğratma sözü müzakereler boyunca temel bir anlaşmazlık noktası oldu.

Rehinelerin aileleri, Netanyahu'nun Kongre'ye hitap edeceği ve Başkan Joe Biden ile görüşmesinin beklendiği Washington'a uçmadan önce bir anlaşmaya varmasını talep etmişti.

Çin’den sürpriz Filistin atağı: Hamas ve El Fetih’i Pekin’de bir araya getirdi

Gazze krizinden uzak duran Çin sürpriz bir diplomatik atak geldi. Çin yönetimi, Hamas-Fetih bölünmesini giderecek bir Filistin ittifakı için arabuluculuğa başladı. Filistinli 14 siyasi grubun temsilcileri Pekin’de buluştu. Pekin Deklarasyonu’nu imzaladı.

Çin hükümetinin daveti üzerine başkent Pekin’de toplanan Filistinli 14 ulusal grup, 2 gün süren toplantıların sonunda bir bildiri yayımladı.



Pekin Deklarasyonu adı verilen bildiriyle Filistinli gruplar aralarındaki sorunları çözme, İsrail işgaline karşı koyma ve kapsamlı bir ulusal birliğin sağlanması hususlarında mutakabata vardı.

Çin rejimi, Filistinli grupları bir araya getirip aralarındaki sorunları çözmeye ve işgale karşı ulusal birlik oluşturmaya çalışıyor.

Bildirge, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Pekin’de yapılan uzlaşma diyalogunun kapanış töreninde imzalandı.

Fetih ve Hamas gibi karşıt grupların liderlerinin bulunduğu grupların temsilcileri, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin de katıldığı bir basın toplantısında bir araya geldi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:



“Ulusal gruplar, FKÖ çatısı altındaki tüm Filistin güçlerini ve gruplarını içeren kapsamlı bir Filistin ulusal birliğe ulaşma ve Birleşmiş Milletler kararlarına ve 194 sayılı karara uygun olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, geri dönüş hakkını garanti altına alınması esaslarına bağlılık konusunda anlaştı.”

Pekin’deki toplantılara katılan gruplar şöyle:

– Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (Fetih)

– İslami Direniş Hareketi (Hamas)

– Filistin Kurtuluş Halk Cephesi



– Filistin Kurtuluşu Demokratik Cephesi

– Filistin İslami Cihad Hareketi

– Filistin Halk Partisi

– Filistin Halk Mücadelesi Cephesi

– Filistin Ulusal Girişim Hareketi

– Filistin Halk Kurtuluş Cephesi – Genel Komutanlık



– Filistin Demokratik Birliği (FIDA)

– Filistin Kurtuluş Cephesi

– Arap Kurtuluş Cephesi

– Arap Filistin Cephesi

– Halk Kurtuluş Savaşının Öncüleri (es-Saika Güçleri)

Hamas-El Fetih neden anlaşamıyor?



2006’da Hamas, meclis seçimlerini kazandıktan sonra Filistin Yönetimi ile birlik hükümeti kurma görüşmelerine başlamıştı.

İki grup sHamas’ın da içinde olduğu birlik hükümetinin Filistin Yönetimi ile İsrail arasındaki barış anlaşmalarına “saygı göstereceği” üzerine uzlaşmaya vardı. Bu, Hamas’ın anlaşmaları kabul etmekten ve İsrail’i tanımaktan kaçınmasına olanak tanıyan bir formüldü.

İsrail ve ABD, birlik hükümetini tanımayı reddetti ve ekonomik yaptırımlar uyguladı. Hükümet, Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların ortasında hızla çöktü ve Hamas’ın 2007’de Gazze’yi ele geçirmesiyle sona erdi. 2007’den bu yana Filistin siyaseti Batı Şeria’da Fetih’in yönettiği Filistin Devleti ile Gazze’yi yöneten Hamas arasında bölünmüş durumda.