Uzman estetisyen Dalmış: ’’Kıl tekniği ile mükemmel bir estetik görsellik yakalamak mümkün’’

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kıl tekniği yöntemi ile mükemmel bir estetik görsellik yakalamanın mümkün olduğunu söyledi.

Kıl tekniğinin kaş, doğal ve güzel kaşlar yapmanın yeni bir yolu olduğunu belirten Dalmış, bu yöntemin, kaşları mümkün olduğunca doğal hale getirebilen kılların uzaması ilkesine dayandığını ifade etti. Kaşların yüz şekline uygun olması gerektiğini vurgulayan Dalmış, ’’Çok kalın veya ince olmamalıdır. Daha doğal görünmeleri için her iki gözle de simetrik olmaları ve aralarında fark olmaması da önemlidir. Dolayısıyla kıl tekniğinin başarılı bir şekilde uygulanması demek mükemmel bir estetik görselliğin karşımıza çıkmasını mümkün kılar. Kıl tekniği kaşlar, doğal görünümlü kaşlar oluşturma yöntemidir. Arzu ettiğiniz şekli ve hacmi oluşturmak için kendi saçınızı kullanır. Saç, mevcut kaşınızın üzerine çekilir, bu da doğal olarak kalın kaşlara sahipmişsiniz gibi görünmesini sağlar. Kaşları oluştururken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey, doğal kaş şeklinizi istediğiniz yeni kaş şekliyle eşleştirmektir. Kalın kaşlara sahip olmak istiyorsanız, kaşlarınıza herhangi bir renk uygulamadan önce doğal şeklinize ve kalınlığınıza uygun olduğundan emin olmalısınız. Kaşlar için üç temel şekil vardır. Bunlar düz, kavisli ve kemerlidir. Yuvarlak gözleriniz varsa, düz veya kavisli kaşlar, hatlarınızı daha iyi dengeleyeceğinden, kemerli kaşlara göre size daha uygun olacaktır. Ancak gözleriniz badem şeklindeyse veya bademden daha yuvarlaksa, o zaman kemerli kaşlar sizin için daha iyi çalışacaktır. Çünkü hem onlara belirginlik katacak hem de yüz hatlarınızı dengeleyecektir. Kaş kılı tekniği, kaşlarınızın mükemmel şeklini oluşturmanızı sağlayan doğal bir yöntemdir. İstenmeyen yüz tüylerini almak için ince bir pamuk ipliği kullanmaktan oluşan ip geçirme tekniği olarak da bilinir. Kıl tekniği kaş, yüzdeki istenmeyen tüylerin alınması için kullanılır. Bu teknik uzun yıllardır kullanılmaktadır ve yüzdeki tüyleri almanın en eski yöntemlerinden biridir. Bu tekniğin kadınlar arasında bu kadar popüler olmasının ana nedeni, pratik bir şekilde uygulanıyor olmasıdır’’ dedi.