’’Ülkemizin kaybedecek zamanı yok’’

Elazığ’da seçim çalışmalarını sürdüren Selahattin Özsoy, Millet İttifakının gündeminde siyasi pazarlık ve hırs olduğunu belirterek, Türkiye’nin kaybedecek zamanının olmadığını söyledi.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek aktif siyasete atılan Selahattin Özsoy, Elazığ’da temaslarda bulunmaya devam ediyor. Özsoy bu çerçevede, Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, AK Parti Alacakaya İlçe Başkanı Mehmet Erol, Gençlik Kolları Başkanı Resul Yıldız ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Nadir Gülşen, Kadın Kolları Başkanı Feyziye Temizsoy, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Dalmızrak, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Aytekin ve teşkilat üyeleri ile buluştu.

AK Partinin 21 yılda icraatlarıyla büyük ve güçlü bir Türkiye inşa ettiğini vurgulayan Özsoy, “2023 seçimleri, Türkiye’nin 21 yılda elde ettiği kazanımlarla yepyeni bir başlangıca merhaba diyeceği bir seçimdir. Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılının belirleneceği seçimdir. AK Parti teşkilatları olarak bu seçimlere her zamankinden daha güçlü bir şekilde hazırlanmalıyız. Çünkü ülkemizin kaybedecek zamanı yoktur’’ dedi.

’’Tek gayeleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı kazanmak’’

Millet İttifakının ülkenin gerçeklerinden ve yarınlarından çok uzakta olduğunu ifade eden Ak Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Özsoy, “İstikbalimize yön verecek bu seçimde, muhalefetin oluşturduğu ittifaktan ülkenin geleceğine dair tek bir proje duymadık. Bu ittifakın amacı Türkiye’nin ilerleyişini durdurmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı seçim kazanabilmek, kendilerine makam oluşturmak. Kurulan bu ittifakın bugüne kadar başardığı tek icraat, uzun uğraşlar sonucu çıkarttıkları adaydır. Bir cumhurbaşkanı, etrafında ise 7-8 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Aday belirleme sürecinde bile darmadağın olan bu birliktelik, devlet idaresinde nasıl bir irade ortaya koyabilir. Böylesine kritik bir süreçte milletimiz ve ülkemizin geleceğini, pazarlıklar üzerine inşa edilmiş eski Türkiye’nin koalisyonlarına benzeyen bir yapıya terk edemeyiz. Görüyoruz ki onların gündeminde ne depremzedeler var ne dış politika var ne terörle mücadele var ne de ülkenin geleceğine yön verecek hazırlıkları var. Onların gündemlerinde siyasi pazarlıklar ve hırs var, ülkeye kazandırılan değerleri bir bir yok etmek, eski Türkiye’ye dönme gayretleri var. Onlar koltuk paylaşmaya devam etsinler bizler milletimizle omuz omuza eser ve hizmet siyasetimizi sürdürerek yeni bir Türkiye destanı yazacağız’’ diye konuştu.