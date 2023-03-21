Özsoy: ’’2023 seçimlerinde de yine Türkiye kazanacak’’

İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek aktif siyasete katılmaya karar veren Selahattin Özsoy, 2023 seçimlerinde de Türkiye’nin kazanacağını söyledi.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı olan Selahattin Özsoy, 14 Mayıs milletvekilliği genel seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’yı makamında ziyaret eden Özsoy, daha sonra AK Parti Karakoçan İlçe Başkanı Ülküşan Özdemir, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Kadın Kolları Başkanı Perihan Yaşar, Gençlik Kolları Başkanı Harun Yahya Görgülü, İl Genel Meclis Üyesi Sultan Kaya, Sarıcan Belde Başkanı Mehmet Gürbüz ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ardından Kovancılar ilçesine geçen Özsoy, AK Parti İlçe Başkanı Selami Sarıpolat, Kadın Kolları Başkanı Kader Gökçe, Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Koç, İl Genel Meclis Üyeleri Kainat Bağbudar ve Eyüp Çelik ile teşkilat üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerine Mollakendi beldesi ile devam eden Özsoy, Molakkendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, AK Parti Mollakendi Belde Başkanı Mustafa Ayaz ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunan Özsoy, “Teşkilat mensubu arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, istikbalimiz açısından çok önemli bir dönüm noktası olan 2023 seçimlerime ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti 21 yıldır güçlü bir Türkiye hedefiyle eser ve hizmet siyaseti yürütmüş, sonuçta da girdiği her seçimde milletimizin teveccühünü kazanmıştır. 2023 seçimlerinde de yine milletimiz kazanacak, yine Türkiye kazanacaktır. AK Partimiz milletimizin güçlü desteğiyle, Türkiye Yüzyılını başlatacaktır’’ dedi.