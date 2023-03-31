OLED Karakterizasyon Cihazı, FÜ’nün ilk Amerikan patenti oldu

Fırat Üniversitesi’nden (FÜ) Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından üretilen Organik LED (OLED) Karakterizasyon Cihazı, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisinden (USPTO) tescil aldı.

FÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu 4 yıl önce OLED’i ARGE çalışmasına aldı. Yakuphanoğlu Fırat Teknokent’te bir yıllık çalışmanın ardından dünyada birkaç ülkede bulunan ve Türkiye ilk olan OLED Karakterizasyon Cihazını üretti. Karakterizasyon Cihazı, üretilen OLED’i test ederek kullanıma uygun olup olmadığını belirliyor. 3 yıl önce yerli ve milli olarak seri üretime geçen Yakupoğlu ardından ihracata da başladı. Karakterizasyon Cihazı, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisinden (USPTO) tescil alma başarısını gösterdi. Bu da FÜ’nün ilk Amerikan patenti oldu.

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "OLED gelişmekte olan ve gelecek vadeden bir teknolojidir. ARGE çalışmasını yaptım. Dünyada benzeri olmayan bir OLED ışık yayan analizör cihazı ürettik. OLED, yarı iletken malzeme olarak kullanılan organik bir maddeye dayanmaktadır. Ekran, iki iletken arasına organik ince filmler sıkıştırılarak oluşturulur. Bu yapıya elektrik akımı uygulandığında parlak bir ışık yayar. OLED ekranlarda arkadan aydınlatma gerektirmediğinden, diğer ekran teknolojilerinden daha ince ve daha hafif olabilirler. OLED ekranlar ayrıca parlak ışıkta bile 160 dereceye kadar geniş bir görüntüleme açısına sahiptir ve çalışmak için yalnızca iki ile on volt kullanır. OLED’ler günümüzde çoğunlukla mobil cihazlarda kullanılmaktadır. Birçok ileri teknoloji akıllı telefon bunları kullanmaktadır” dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise "Geçtiğimiz süreçte üniversitemiz tarihinde ilk kez bir buluşu ticarileştirmiştik. Bu kez de ilk kez Amerika’dan patent alma başarısını ortaya koyduk. Akademisyenlerimizin bu tür çalışmalarını artırmaları için elimizden gelen tüm desteği ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Bu buluşun Amerika tarafından patent almasında büyük emek sarf eden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu hocamıza teşekkür ederim” diye konuştu.